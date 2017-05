Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Di Michele, Bobba, Barbagallo

Le ultime posizioni di Di Michele, Bobba, Barbagallo su prossime mosse per novità per le pensioni e ultime notizie su atti dell’ente per le pensioni

Tra unici atti concreti relativi al rilancio di effettive novità per le pensioni e di revisione del sistema previdenziale in generale e revisione dei suoi stessi poteri, da ampliare, l’Ente di gestione delle pensioni si è dimostrato finora il più attivo nel cercare di dare risposte concrete ai cittadini che chiedono da tempo cambiamenti relativi alle pensioni. Posizioni che talvolta sono state decisamente divergenti con quelle del Dicastero dell’Occupazione e che, stando a quanto riportano le ultime notizie, stanno per portare novità negative anche per le forze sociali.

Le ultime posizioni della Di Michele e impatto su novità per le pensioni

A rilanciare un ruolo più importante per l’Ente di gestione delle pensioni, Gabriella Di Michele, nuovo direttore generale dell’Ente di gestione delle pensioni, direttrice dell’Ente stesso, particolarmente vicina alle posizioni dello stesso presidente. L’Ente di gestione delle pensioni, dopo aver attuato diversi importanti atti concreti di modifiche pensionistiche, dall’avvio dell’operazione trasparenza, al via al sistema di previsione pensionistica per tutti i lavoratori contribuenti, come confermano le ultime notizie, avrebbe dato il via anche al ricalcolo contributivo delle pensioni, che, come spiegano le ultime notizie, prevede una revisione delle pensioni calcolate con il vecchio sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e poi con sistema contributivo a partire dal primo gennaio 2012.

Si tratta di una operazione pensata per ristabilire equità all’interno dello stesso sistema previdenziale e per adeguare i ricchi trattamenti pensionistici risultato del vecchio calcolo retributivo e non dei contributi effettivamente versati nel corso della propria vita lavorativa. Questa novità, secondo stime condotte, penalizzerà effettivamente chi ha percepito pensioni elevate,dai 50 mila euro lordi annui in su, e andato in pensione ad un’età superiore ai 67 anni. A questa nuova revisione del calcolo contributivo delle pensioni si affiancano le ultime notizie sul nuovo piano dell’ente di gestione delle pensioni di cancellazione dei privilegi e delle ricche pensioni percepite dalle forze sociali. Si tratta però di cambiamenti peggiorativi da vedere in un’ottica positiva di recupero di nuovi soldi che potranno poi essere reimpiegate in provvedimenti positivi per tutti, a partire dalle stesse novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti per cui potrebbero finalmente esserci tutti i soldi necessari.

Le ultime affermazioni di Bobba e conseguenze per novità per le pensioni

Diversa la posizione del Dicastero dell’Occupazione sull’attuazione delle importanti novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti: pur consapevole dei vantaggi che esse porterebbero sia in termini di rilancio occupazione, e quindi di produttività sia intermini di risparmi, seppur nel lungo tempo, la preferenza del Dicastero, stando alle ultime notizie, è quella di investire nella riduzione del costo dell’occupazione. E tra coloro che hanno affermato l’importanza di questa misura il sottosegretario al Dicastero dell’Occupazione, Luigi Bobba. Eppure vien da chiedersi come mai ancora una volta l’esecutivo preferisca investire una cospicua somma, circa 15 miliardi di euro, per ridurre le imposte sull’occupazione, con il rischio che come precedentemente già accaduto porti alcun buon risultato, piuttosto che investire meno in novità per le pensioni di quota 100 o di quota 41 per tutti, per cui servirebbero rispettivamente circa 7 miliardi di euro e circa 5 miliardi di euro?

Le ultime posizioni di Barbagallo e impatto su novità per le pensioni

Intanto, stando alle ultime notizie, il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, attende di capire come si procederà effettivamente sul momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni, per cui le riunioni con l’esecutivo riprenderanno giovedì, e come evolverà l’annuncio del presidente dell’Ente di gestione delle pensioni di revisione dei privilegi delle forze sociali. Le ultime notizie parlano di novità per le pensioni per i membri delle forze sociali che hanno versato un gran numero di contributi previdenziali aggiuntivi per rendere più cospicua la propria pensione finale; e di piano di cancellazione di alcuni loro privilegi, come il riconoscimento dei contributi figurativi durante il periodo di assenza dall'attività.