Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Pisapia, Cacciari, Berlusconi

I diversi movimenti politici che stanno animando gli ultimi periodi, in vista di possibili elezioni subito senza aspettare la fine dell’attuale legislatura, stanno facendo parecchio discutere e le ultime notizie sono decisamente ricche, tra annunci e ipotesi di possibili nuove alleanze e convergenze per riuscire ad assicurare una maggioranza sicura. In questo contesto, però, si inserisce anche il dibattito sulla necessità di definire prima un sistema di voto che sia condiviso da tutti e valido per Montecitorio e Senato per poi andare ad elezioni. Quest’ultimo appuntamento si potrebbe rivelare decisivo per un concreto rilancio delle importanti novità per le pensioni da sempre richieste dai cittadini, da quota 100, a quota 41 per tutti senza oneri, a revisione dell’attuale sistema.

Le ultime affermazioni di Pisapia e impatto su novità per le pensioni

Dopo la scissione interna, in vista di elezioni subito, la maggioranza cerca di riorganizzarsi e all’ipotesi dell’ex premier di possibile nuova apertura all’ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia risponde che, in caso di vittoria alla segreteria, la prima cosa che dovrebbe fare sarebbe definire un sistema di voto definitivo costruire una coalizione, spiegando di non essere totalmente in disaccordo con una possibile alleanza se l’obiettivo fosse davvero quello di lavorare ad un progetto realmente per il Paese e per il bene dei cittadini. Nelle intenzioni di Pisapia, infatti, da sempre c’è l’obiettivo di ricostruire il centrosinistra recuperando una serie di valori propri che sembravano essersi persi. Secondo Pisapia, come confermano le ultime notizie, le priorità dovrebbero essere quelle di maggiore attenzione a misure per le famiglie e novità per le pensioni, per lottare contro precarietà e indigenza. E in questo quadro rientrerebbero tanto l’assegno universale, rilanciato dallo stesso ex premier, quanto novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti che permetterebbero di riattivare il ricambio generazionale a lavoro.



Le ultime affermazioni di Cacciari e conseguenze per novità per le pensioni

Per il filosofo, ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, che ha sempre affermato di essere contrario alle grandi coalizioni, sarebbe arrivato il momento di guardare in faccia la realtà. Alla luce delle ultime notizie su una possibile rinnovata alleanza tra centrodestra e centrosinistra, pensata per evitare l’avanzata penta stellata in vista di elezioni subito, Cacciari ha invitato i pentastellati ad aprirsi a quelle alleanza cui da tempo hanno detto un fermo no. Per Cacciari, in penstastellati devono iniziar a fare seria politica, perché stando alle ultime notizie si corre il rischio concreto che dopo le elezioni nessuno abbia concretamente i numeri per governare. Nonostante, infatti, l’obiettivo dei pentastellati sia quello di arrivare da soli al 40%, è difficile che vi riescano, per cui è bene muoversi sin da ora e garantire al Paese tranquillità.



Le ultime posizioni di Silvio Berlusconi e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, continua a opporsi in maniera forte ai pentastellati e, secondo le ultime notizie, avrebbe affermato di essere d'accordo sull’idea di una nuova grande alleanza nazionale tra centrodestra e centrosinistra,ribadendo comunque la necessità di un nuovo sistema di voto. Nel frattempo, però, lo stesso Berlusconi sembra essere intenzionato a impegnarsi per recuperare anche i rapporti con la Lega, riorganizzando il centrodestra come una grande forza pronta a nuove elezioni. Il punto è che in ogni caso, ma soprattutto nel caso delle ultime notizie su una rinnovata alleanza con il centrosinistra, l’importante sarà definire punti convergenti di lavoro su cui impegnarsi e sia con il centrosinistra sia con la Lega la certezza sarebbe l’appoggio alla necessità di introdurre misure di sostegno per le famiglie in difficoltà, assegno universale, ma strettamente collegato alla ricerca concreta di un nuovo impiego, e introduzione di importanti novità per le pensioni, partendo dalla quota 100, strettamente collegate all’occupazione e al rilancio lavorativo per i più giovani.