Test Invalsi 2017: tra due giorni test di italiano scuola primaria seconda e quinta. Dove trovare subito risultati

Siamo a due giorni dai test Invalsi 2017. Mercoledì 3 maggio saranno coinvolti gli alunni della seconda e della quinta primaria per la prova di italiano. Dura due minuti e serve per testare le capacità di lettura. Venerdì tutti a concentrarsi sulla matematica. Appena saranno disponibili, anche noi di businessonline.it, otre alle piattaforme specializzate nel mondo scolastico, pubblicheremo tutte le domande e le risposte della prova Invalsi 2017. Le rilevazioni standardizzate degli apprendimenti mediante le prove Invalsi riguardano infatti la II e la V primaria e poi la III secondaria di primo grado e la II secondaria di secondo grado. Agli alunni si chiede anche di compilare un questionario con lo scopo di raccogliere informazioni di sfondo sugli studenti oggetto delle prove. Dal collegamento e dall'analisi di tutti i dati raccolti sarà possibile avere un panorama del funzionamento del sistema scolastico nazionale.

Test Invalsi 2017: come esercitarsi e dove trovare i risultati

Il web è un ottimo strumento sia per la preparazione e sia per trovare i risultati. Non solo noi di businessonline.it, sul sito proveinvalsi.net, ad esempio, è disponibile l'archivio dei test degli anni scorsi delle Invalsi. L'intera procedura di svolge online e al termine della prova è subito a disposizione il risultato. Il sistema di correzione permette di conoscere il numero di risposte esatte ed errate, il tempo impiegato e soprattutto consente di tornare sulle domande a cui è stato risposto in maniera errata. Di più: al termine della procedura si aprirà la pagina con il certificato di prova che contiene il resoconto finale della prova da stampare la pagina, salvare in PDF, spedire a un indirizzo di posta elettronica. Da non perdere di vista youmath.it tra le risorse online più interessanti.

Altri punti di riferimento sono il sito ufficiale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'ente che predispone le prove per la verifica delle competenze, e l'allenamento online proposto da Zanichelli. Per quanto riguarda la seconda primaria, gli alunni avranno a che fare con

il test di italiano: una prova di comprensione di un testo narrativo con domande a scelta multipla semplice o complessa e a risposta aperta, integrata da due esercizi; il test di lettura: due minuti per testare la capacità di lettura strumentale raggiunta; test di Matematica: insieme di domande aperte e a scelta multipla su numero, spazio e figure, dati e previsioni.

Analogamente quelli della quinta primaria dovranno cimentarsi con

il test di italiano, costituito da due parti - prima parte su comprensione della lettura, testi narrativi ed espositivi; seconda su grammatica -, con domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata; il test di italiano matematica, formato da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta univoca o articolata relative a numero, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni; questionario studente, costituito da una serie di domande che consentono di raccogliere informazioni sulle caratteristiche degli alunni, sul loro contesto familiare, sulle attività che svolgono dentro e fuori la scuola.