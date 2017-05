Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 crisi esecutivo, sistema di voto, elezioni subito, rilancio pensioni

Il prossimo periodo potrebbe rivelarsi fondamentali per capire quali saranno le evoluzioni dello scenario politico italiano, dall’esito delle primarie della maggioranza, che potrebbero portare ad una possibile crisi dell’esecutivo e ad elezioni subito. Ma le ultime notizie arrivate dal presidente della Repubblica, appoggiato da diversi esponenti politici, sono state piuttosto chiare: prima di andare ad elezioni sarà necessario decidere un nuovo e certo sistema di voto, che sia condiviso da tutti e valido per Palazzo Madama e Montecitorio.

Crisi dell’esecutivo, sistema di voto ed elezioni subito

Le ultime notizie parlano ormai da giorni di un’eventualità sempre più concreta crisi dell’esecutivo e di andare ad elezioni subito nel caso in cui a vincere la corsa alla segreteria della maggioranza fosse l’ex premier, possibilità da lui stessa annunciata, come riportano le ultime notizie, che potrebbe anticipare, appunto, il voto al prossimo settembre o più verosimilmente ottobre, per permettere ai cittadini finalmente di eleggere il proprio esecutivo, con la possibilità di tornare a governare l’Italia. I recenti sondaggi, infatti, sembra aver riportato l’ex premier ad essere particolarmente gradito dagli italiani, anche se la battaglia con i pentastellati è piuttosto serrata. E per riuscire ad ottenere una maggioranza sicura, scongiurando il rischio di ingovernabilità, probabilmente sarebbe il caso di portare avanti quelle ipotesi di alleanza di cui parlano le ultime notizie.

Si parla infatti di possibili ravvicinamenti tra l’attuale maggioranza e parte del nuovo Mpd, di possibili nuovi legami interni al centrodestra, ma soprattutto di una grande alleanza tra centrodestra e centrosinistra che potrebbe essere rinnovata ma che rispetto al passato si spera funzioni. La precedente, infatti, non ha portato ad alcun risultato concreto positivo. Andare ad elezioni subito rappresenterebbe un’occasione ideale sia per rilanciare le novità per le pensioni importanti, come quota 100 o quota 41 per tutti, che permetterebbero di rilanciare l’occupazione giovanile, e di conseguenza produttività e consumi, riavviando un ciclo economico decisamente positivo, e quindi per superare l’attuale stagnazione. Ma prima delle elezioni bisogna definire un nuovo sistema di voto che, secondo le ultime notizie, potrebbe arrivare in Aula entro la fine di questo mese.

Elezioni subito e rilancio delle novità per le pensioni

Nell’attesa di capire quale potrà essere il testo di definizione del nuovo sistema di voto, le ultime notizie che confermano movimenti interni ai diversi schieramenti politici e ipotesi di diverse alleanza vedono anche nella prospettiva di elezioni subito una grande possibilità di rilancio delle novità per le pensioni importanti, come:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza oneri; novità per le pensioni di revisione del meccanismo di agganciamento dell’età pensionabile alle probabilità di vita; introduzione dell’assegno universale.

Del resto, si tratta di novità per le pensioni che, secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, sarebbero già state inserite nei programmi di tutti gli schieramenti politici che vi punterebbero per riconquistare voti, fiducia e consensi da parte di quei cittadini che troppo tempo ormai attendono una importante revisione dell’attuale sistema, ancora decisamente troppo rigido.