Real Madrid Atletico Madrid streaming per vedere partite Champions League calcio gratis diretta live

Come vedere Real Madrid Atletico Madrid in streaming live gratis

Real Madrid Atletico Madrid sta segnando un’epoca. Non solo in Spagna, ma la sfida tra le due compagini della capitale spagnola sta diventando un classico anche in Europa. E nell’Europa più bella e prestigiosa. Addirittura sono quattro le stagioni consecutive in cui i cugini si affrontano nella fase finale della Coppa dalle grandi orecchie.

E in due di queste occasioni, nel 2014 e nel 2016, si trattava di una finale. I Colchoneros, che non sono mai riusciti a battere i Blancos in questi quattro sfide di ‘passione’ proveranno a cancellare la storia per scrivere un presente e soprattutto un futuro diverso. Dove l’esito non sia così scontato come anche le previsioni sembrano voler confermare. Certo il Real Madrid, campione in carica, fa paura.

Ma i ragazzi di Simeone, che fanno della grinta e dell’applicazione tattica i loro punti di forza, daranno l’anima per tirare un brutto scherzo ai rivali di sempre. Ci sono tanti modi per vedere le partite di Champions League, compresa Real Madrid Atletico Madrid in streaming. Tutti validi e in grado di proporre la diretta live.

Emittenti fuori dall’Italia Real Madrid Atletico Madrid

Un modo originale e quasi sempre efficace per vedere in la sfida tra Real Madrid ed Atletico Madrid è quello di ricercare sul web i siti delle emittenti satellitari che operano fuori dall’Italia. Il quasi è d’obbligo visto che l’esito finale positivo non è così scontato a causa di blocchi geografici che potrbbero impedire la visione della sfida fuori dai Paesi di origine. I siti che potrebbero trasmettere Real Madridi Atletico Madridi sono:

Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Repubblica con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Macedonia con l'emittente Makedonska Radio Televizija; Malta con l'emittente Public Broadcasting Services Limited.

Real Madrid Atletico Madrid con Mediaset Premium

Chi ha sottoscritto l’abbonamento alla Champions League potrà vedere Real Madrid Atletico Madrid sulla piattaforma pay per view Mediaset Premium, anche in HD. Gli abbonati potranno inoltre vedere il live streaming della sfida anche usufruendo, in maniera gratuita ed esclusiva di Mediaset Play.

Per vedere Real Madrid Atletico Madrid, gara di andata delle semifinali di Champions League, gli abbonati di Mediaset Premium possono quindi usufruire del servizio Premium Play. Bisogna però prima registrarsi nell’Area Clienti del sito, indicare il numero della tessera nel box segnalato e i propri dati anagrafici.

Tutta la programmazione di Mediaset Premium al di là dell’aspetto sportivo e calcistico, è visibile su smartphone e tablet, PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Ovviamente in base al pacchetto acquistato.

Real Madrid Atletico Madrid streaming siti dei bookmaker

L’alternativa, per vedere Real Madrid Atletico Madrid live in streaming, che sta facendo impazzire soprattutto quelli che già li utilizzavano perché appassionati delle scommesse, è quella offerta dai i siti dei bookmaker. Anche in questo caso non esiste la certezza di vedere l’evento prescelto, eppure è un modo totalmente gratuito. Sarà necessario prima iscriversi al portale, poi aprire un conto online e dimostrare di scommettere di frequente.