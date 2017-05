Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 resoconto Festa appena trascorsa

Nonostante la Festa di questo week end, sono stati diversi gli appuntamenti tenutisi e importanti per il futuro delle discussioni su questioni cruciali, tra cui le novità per le pensioni nel nostro Paese. Le ultime notizie riguardano in particolare modo:

il vertice comunitario sulla Brexit; il risultato del Congresso della maggioranza.

Vertice comunitario sulla Brexit ed effetti su novità per le pensioni



Stando a quanto riportano le ultime notizie, nel corse del vertice Comunitario sulla Brexit si è avuta occasione di parlare, seppur in maniera informale, dei due iter economici in essere nel nostro Paese, su cui l’esecutivo sta lavorando, senza alcuno specifico riferimento, e delle maggiori richieste di controllo e verifica da parte della Comunità. Dopo essere stato firmato dal presidente della Repubblica italiana, l'iter economico che si sta definendo insieme a quello correttivo attendono controllo e valutazione della Comunità, con la speranza che tutto sia stato fatto nel migliore dei modi e si riesca ad evitare l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Itali, provvedimento che se effettivamente avviato bloccherebbe letteralmente tutto, a partire dalle importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti per cui ci si sta battendo.

Tra le tante richieste comunitarie cui rispondere, insieme all’iter di correzione da 3,4 miliardi di euro, non dimentichiamo le ultime notizie sulle spiegazioni da dare per il mancato impiego, sottolineato dalla Comunità stessa, di circa 4 miliardi di euro concessi al nostro Paese l’anno scorso per aumentare gli investimenti che, stando alle ultime notizie, non sono aumentati, con i relativi soldi che potrebbero essere stati impiegati per altri provvedimenti.

Risultato del Congresso ella maggioranza e impatto su novità per le pensioni

Ma il principale appuntamento per cui si attendevano i risultati è stato quello del Congresso della maggioranza che, come riportano le ultime notizie, si è concluso con la vittoria dell’ex premier., che è riuscito a conquistare ben il 70% dei voti. L’esito del Congresso potrebbe aprire diversi scenari per il futuro politico di Italia e ci si chiede se si andrà davvero ad elezioni subito, così come si ipotizza ormai da tempo. Le ultime notizie, infatti, hanno sempre riportato la possibilità concreta di elezioni subito nel caso di vittoria dell’ex premier. Una vittoria che si è concretizzata e che quindi potrebbe portare davvero al voto anticipato. E si sa, come sempre abbiamo spiegato, quanto importante le elezioni subito potrebbero essere per un concreto rilancio delle importanti novità per le pensioni che sarebbero già state inserite nei programmi di tutti gli schieramenti politici, proprio perché particolarmente care ai cittadini e capaci di permettere di far riconquistare consensi, voti ed elettori. Prima delle elezioni, però, come richiesto dal presidente stesso della Repubblica, bisognerà definire il nuovo sistema di voto, valido per tutti, Montecitorio e Palazzo Madama, e condiviso da tutti.

Nel caso in cui, invece, non si andasse ad elezioni subito, qualcosa dovrebbe comunque cambiare, a partire dalla definizione di un iter economico ben più dettagliato, per arrivare a nuove e concrete possibilità di inserimento in esso di ulteriori novità per le pensioni. Stando alle ultime e ultimissime notizie, proprio per rendere il nuovo iter economico più definito si potrebbe pensare ad un rimpasto dell’esecutivo che riesca ad inserire in esso almeno una delle importanti novità per le pensioni del momento successivo di analisi, per cui a giorni riprenderanno le discussioni tra esecutivo e forze sociali. Particolare impatto sulla decisione di andare ad elezioni subito o meno potrebbe anche essere, secondo le ultime notizie, l’esito delle amministrative che si terranno a giugno.