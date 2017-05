Real Madrid Atletico Madrid streaming. Siti web. Dove e come vedere

Dove e come vedere Real Madrid Atletico Madrid in streaming anche su siti web

I tifosi delle due squadre sembrano ormai abituati a considerare che le sfide che mettono di fronte le due anime della città vengono almeno raddoppiate ogni stagione. Real Madrid Atletico Madrid, da quattro anni a questa parte, oltre a rappresentare un grande classico della Liga Spagnola, è un appuntamento fisso anche in Europa.

Quell’Europa prestigiosa ed ambita che ha le sembianze della Coppa dalle Grandi Orecchie. Quattro derby madrileni nelle ultime quattro fasi finali di questa competizione consecutive. Due le finali, 2014 e 2016, a testimonianza che davvero il faro del calcio mondiale, in quest’ultima fase, è stato sistemato nel capoluogo iberico. I risultati passati dicono Real Madrid, capaci di passare il turno sempre e di vincere le due finali.

Ma, allo stesso tempo, riempiono di fascino questa sfida. Simeone e l’Atletico non ci stanno a recitare lo stesso copione. Ne nasceranno cent’ottanta minuti di agonismo, equilibrio e spettacolo che delizieranno gli appassionati di calcio. Per quelli che vorranno seguire Real Madrid Atletico Madrid in streaming è già partita la caccia ai siti web per riuscire a scegliere in tempo dove e come vedere questa stracittadina che catalizzerà l’attenzione di una platea vastissima.

Real Madrid Atletico Madrid Casemiro davanti alla difesa

Zidane dovrà affrontare la difficilissima sfida con l’Atletico sapendo di non poter contare su due pedine chiave del suo scacchiere. Pepe e Bale, infatti, non ce la faranno a prendere parte alla sfida. Per il resto i Blancos giocherà con il consueto atteggiamento e lo stesso modulo. Casemiro davanti alla difesa mentre Kroos si sistemerà sulla fascia destra e Modric sul versante opposto. Isco farà parte del tridente d'attacco insieme a Benzema e Cristiano Ronaldo.

Real Madrid Atletico Madrid In mediana Koke e Gabi

Simeone non cambia in vista della semifinale contro il Real Madrid che affronterà con il classico 4-4-2 di ordinanza. Retroguardia affidata a Hernandez, Godin, Savic e Filipe Luis. In mediana spazio a Koke e Gabi mentre le fasce laterali saranno percorse da Niguez e Ferreira Carrasco. In attacco ci saranno Griezmann e Gameiro.

Dove e come vedere Real Madrid Atletico Madrid in streaming

Dove e come vedere Real Madrid e Atletico Madrid in streaming? Domanda che in molti, tra tifosi e semplici appassionati di calcio che preferiscono usufruire di questa modalità, si saranno posti nelle ore che precedono il fischio di inizio della semifinale di andata del Bernabeu.

Alcuni resteranno a casa propria, altri dagli amici. Oppure un locale o da soli con una birra a fare compagnia. Insomma sono tante le alternative, come diverse sono le possibilità che lo streaming mette sul tappeto. Che si vanno ad aggiungere alla modalità per così dire classica, ovvero quella di Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva i diritti della Champions League.

Anche se in questo caso la sfida non si potrà vedere in chiaro, ma le immagini saranno disponibili solo per quelli che hanno acquistato l'intero pacchetto o da chi deciderà di acquistare il singolo evento. Premium mette a disposizione anche la sua piattaforma streaming Mediaset Play. Una delle opzioni streaming è quella delle emittenti satellitari che operano fuori dall'Italia.

Non è garantita la visione dell’evento a causa di blocchi geografici che potrebbero intervenire impedendo la visione delle immagini fuori dai confini del Paese di origine. Per vedere Real Madrid Atletico Madrid si potrebbe provare anche con i siti dei bookmaker. Soluzione che presenta dei limiti che potrebbero scoraggiare gli utenti.