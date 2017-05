Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Calabresi, Folli, Franco

Cosa potrebbe succedere all’indomani delle ultime notizie sull’esito del Congresso della maggioranza e la vittoria dell’ex premier? Sembra che i cambiamenti che potrebbero prospettarsi possano essere diversi e le analisi di tre giornalisti, in particolare, cercano di spiegare cosa potrebbe accadere. Stando alle ultime notizie, facendo alcune riflessioni potremmo pensare che le prospettive che potrebbero aprirsi dopo l’esito del Congresso e la vittoria dell’ex premier potrebbero essere:

spinta a elezioni subito; possibile rimpasto dell'esecutivo per la definizione di un iter economico che sia più dettagliato rispetto alla prima stesura presentata e che contenga almeno una delle novità per le pensioni più importanti del momento successivo di analisi; impegno per le prossime elezioni amministrative di giugno che se dovessero concludersi con ulteriori conferme per la maggioranza potrebbero effettivamente portare ad elezioni subito, tra settembre e ottobre prossimi.

Le ultime affermazioni di Calabresi e impatto su novità per le pensioni

Scongiura la prospettiva di elezioni subito il giornalista Mario Calabresi che, come riportano le ultime notizie, ritiene che i mesi a venire, fino alla fine dell'attuale legislatura, possano essere una risorsa per la stessa attuale maggioranza, per dar più tempo tanto per la definizione di un nuovo sistema di voto tanto per la definizione di misure ufficiali da rilanciare al momento del voto, a partire dalle stesse novità per le pensioni, da quella quota 100, per esempio, cui l'ex premier sembra aver già aperto, insieme all'assegno universale. Per Calabresi sarebbe, infatti, fondamentale che la maggioranza dia dimostrazione di saper portare avanti quei provvedimenti strutturali che servono al Paese per tornare a crescere, per esempio, approvazione definitiva del biotestamento; riconoscimento della cittadinanza ai bambini nati in Italia figli di stranieri; misure di sistemazione dei conti pubblici; profonde novità per le pensioni strettamente collegate alla questione occupazionale.

Le ultime posizioni di Folli e conseguenze per novità per le pensioni

Dal canto suo, dopo le ultime notizie sulla sua vittoria, per Stefano Folli la priorità dovrebbe essere quella di un rinnovo della sua squadra da parte dell’ex premier, con la definizione di una squadra che sappia effettivamente perseguire obiettivi concreti e importanti, per l’approvazione di quegli importanti provvedimenti strutturali tanto attesi e che potrebbero permettere alla nostra Italia di tornare a crescere, tra questi certamente le novità per le pensioni tanto richieste e attese dai lavoratori. Sarebbe, infatti, errato riprendere il filo di una situazione lasciata andare tempo fa e che evidentemente non ha portato ai risultati attesi. Il rinnovamento della squadra, che finora si è dimostrata inadeguata secondo folli, potrebbe essere il primo reale passo verso il grande cambiamento, grazie all’inserimento di nuovi e importanti personaggi, con la speranza che una nuova fase di Italia guidata dall’ex premier sia completamente differente dalla precedente.

Le ultime affermazioni di Franco e ripercussioni su novità per le pensioni

Per Massimo Franco, la vittoria dell'ex premier al Congresso non avrà impatto solo sul riorganizzazione della maggioranza, ma chiaramente avrà impatto sull'intero mondo politico. Ma con la sua vittoria non è scontato arrivare ad una rapida definizione del sistema di voto e ad elezioni subito, del resto, lo stesso presidente della Repubblica ha invitato a definire prima un sistema di voto e poi andare ad elezioni subito, in modo da non correre il rischio di ingovernabilità. Senza considerare poi che l'attuale esecutivo, con particolare lentezza e fatica, sta riuscendo a conquistare credibilità, anche a livello internazionale, e in questo momento non sarebbe vantaggioso buttar tutto all'aria, perché significherebbe poter perdere quei lievi margini di ulteriori interventi che potrebbero delinearsi e che potrebbero essere importanti anche per ulteriori novità per le pensioni.