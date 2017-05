Real Madrid Atletico Madrid streaming su siti web, Rojadirecta, link per vedere

I tifosi di Real Madrid ed Atletico Madrid sono pronti a dare spettacolo sugli spalti in vista della semifinale della competizione più prestigiosa. In tanti si preparano a vedere la sfida in streaming

Real Madrid Atletico Madrid promette scintille. Non tanto e non solo per i tanti campioni che farciscono entrambe le compagini, Cristiano Ronaldo su tutti. Ma anche perché Real Madrid Atletico Madrid sta iniziando ad incendiare i cuori dei tifosi delle due formazioni pronti ad essere all’altezza della situazione con lo spettacolo sugli spalti.

E, al pari dell’interesse, cresce anche il numero delle possibilità che gli utenti possono utilizzare per vedere anche questa sfida in streaming. Senza considerare le piattaforme che propongono lo streaming gratis pur non potendolo fare, come per esempio accade con Rojadirecta, esistono tante altre possibilità che possono essere utilizzate anche da chi non ha un grande feeling con i siti web.

Mediaset Premium rappresenta la scelta più classica per vedere in streaming anche Real Madrid Atletico Madrid. Ma non è l’unica perché esistono anche alternative valide e sempre più diffuse come, ad esempio, le piattaforme dei bookmaker e i link dei portali delle emittenti non italiane che propongono la trasmissione anche sui rispettivi siti web. In entrambi i casi esistono però bisogna fare i conti con limiti, paletti e condizioni ben precise che vanno valutate attentamente prima di compiere la scelta.

Streaming Real Madrid Atletico Madrid portali emittenti non italiane

Per lo streaming di Crotone Milan, si potrebbe ricorrere ai portali delle emittenti satellitari non italiane. Anche in questo caso le operazioni richieste non sono molto complesse e possono essere adottate anche da quelli che non hanno grande dimestichezza con il web.

La ricerca deve essere effettuata con pazienza e con la consapevolezza che la cronaca non sarà, ovviamente, in italiano. Inoltre il real time italiano non è garantito al cento per cento per la possibile intrusione di blocchi geografici che, nel caso subentrino impediscono la proposizione delle immagini via web al di fuori dai confini dei Paesi di origine. Qualche tentativo può essere fatto, per esempio, con:

Serbia con l'emittente Radio-televizija Srbije; Slovacchia con l'emittente Slovenská Televízia; Svezia con l'emittente Modern Times Group; Svizzera con l'emittente Schweizer Radio und Fernsehen; Turchia con l'emittente Turkish Radio and Television Corporation; Portogallo con l'emittente Rádio e Televisão de Portugal; Repubblica con l'emittente Ceca Ceská Televize; Paesi Bassi con l'emittente Sanoma Media Netherlands; Paraguay con l'emittente Sistema Nacional De Television; Suriname con l'emittente Surinaamse Televisie Stichting.

Streaming Real Madrid Atletico Madrid con Mediaset Premium

Lo streaming di Real Madrid Atletico Madrid potrà essere visto anche grazie a Mediaset Premium che ha acquistato in esclusiva i diritti e può trasmettere quindi le sfide anche con questa modalità, grazie all’apposita piattaforma Mediaset Play, oltre che in quella tradizionale. Ovviamente questa possibilità sarà concessa in esclusiva gratuita a quelli che hanno sottoscritto un contratto per vedere tutte le sfide della competizione più prestigiosa a livello continentale e anche agli utenti che sceglieranno di acquistare un singolo evento.

Per usufruire della piattaforma Premium Play bisogna registrarsi nell’Area Clienti del sito, indicare il numero della tessera nel box segnalato e i propri dati anagrafici. Tutta la programmazione di Mediaset Premium al di là dell’aspetto sportivo e calcistico, è visibile su smartphone e tablet, PC, Mac, Xbox, smart TV, decoder, smart cam e Chromecast. Ovviamente in base al pacchetto acquistato.

Real Madrid Atletico Madrid streaming con i siti bookmaker

Infine c’è una novità che ha catturato subito l’attenzione di una vasta platea, soprattutto di scommettitori che, sceglierà di vedere Real Madrid Atletico Madrid streaming con i siti dei bookmaker. Anche in questo caso non è scontato il successo poiché è necessario essere iscritti, avere un conto aperto ed essere giocatori attivi, cioè scommettere con una certa frequenza. Aspetti che non sembrano causare problemi per chi ama le scommesse e già conosceva questi siti.