Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Manovrina, riunione Forze Sociali-Esecutivo, Liberalizzazioni

Si riprende l’attività istituzionale e in questi stessi giorni si attendono importanti appuntamenti il cui esito potrebbe avere impatti tanto sugli scenari politici, sia interni che comunitari, tanto sulle principali partite da chiudere, a partire da quelle importanti novità per le pensioni, soprattutto relative al momento successivo di analisi che dovrebbero tornare in discussione a giorni e che sono particolarmente attese. Attenzione puntata in particola modo su:

presentazione della cosiddetta manovrina; nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo; voto sulle liberalizzazione.

Presentazione della Manovrina, attese comunitarie e impatto su novità per le pensioni

La presentazione della Manovrina e la conseguente valutazione da parte della Comunità potrebbero avere importanti conseguenze tanto sul futuro di Italia quanto su quelle richieste novità per le pensioni importanti, come quota 100 e quota 41 per tutti senza oneri. Si terranno in questi giorni le diverse audizioni che si chiuderanno con quella del responsabile del Dicastero dell'Economia. Al termine dovrebbe essere definito quell'aggiustamento dei conti richiestoci dalla Comunità e senza il quale si corre il rischio di una apertura di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, il che, sappiamo ormai bene, non sarebbe affatto positivo per noi, chiudendo ogni opportunità a possibili ulteriori cambiamenti, novità per le pensioni comprese.

Nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali e momento successivo per novità per le pensioni

Giovedì, insieme alla votazione per la nomina del nuovo giudice dell'Alta Corte, che potrebbe essere un ulteriore elemento per l’apertura alla possibilità di elezioni prima, le ultime notizie confermano la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali che aprirà il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Stando a quanto riportano le ultime notizie, mettendo per il momento da parte novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti, che potrebbero essere rilanciate solo a ridosso delle elezioni, si potrebbero affrontare:

novità per le pensioni con definizione della pensione di garanzia per i giovani; novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di revisione di diverse tipologie di pensioni stesse e in base alla tipologie di attività che si svolge.



Voto su Liberalizzazione e attese per possibili prime novità per le pensioni concrete

Tona invece tra oggi e domani il Aula il testo sulle Liberalizzazioni, per cui potrebbe essere chiesta una nuova fiducia, per poi tornare a Montecitorio ed essere definitivamente approvato, stando alle ultime notizie, entro una decina di giorni. Dopo due anni di lavoro circa, tra novità, blocchi, riprese delle discussioni e nuovi stalli, finalmente, dunque, si potrà chiudere questa importante partita che, secondo le ultime notizie, potrebbe contenere la prima reale novità per le pensioni di questo esecutivo. Tra le misure previste, infatti, nel testo vi sarebbe anche una norma collegata a novità per le pensioni per i fondi pensione, permettendo di andare in pensione prima, nel caso di disoccupazione da lungo tempo, a tutti coloro che sono iscritti alle singole casse di categoria, che potrebbero chiedere un riscatto di quanto versato fino al momento della richiesta di uscita. E stiamo parlando, per esempio, di magistrati, medici, giornalisti, avvocati, commercialisti, avvocati.