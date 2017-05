Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 con elezioni subito o senza rilancio pensioni

Elezioni subito o no dopo l’esito del Congresso della maggioranza? Le ultime notizie riportano una vittoria decisamente schiacciante dell’ex premier sui suoi sfidanti, risultato che fino a qualche giorno fa faceva parlare quasi di una certezza di un voto anticipato che, secondo le ultime notizie, se dovesse effettivamente tenersi, potrebbe chiara mare gli italiani al voto tra il prossimo settembre o ottobre prossimi. E, come ormai ben sappiamo, le elezioni subito potrebbero prospettarsi come l’ideale occasione di rilancio delle importanti novità per le pensioni tanto attese, che diventerebbero una sorta di cavallo di battaglia per tutti gli schieramento politici, considerando l’importanza che essere rivestono per i cittadini. Ma, d’altro canto, anche senza elezioni subito le stesse novità per le pensioni potrebbero essere rilanciare.

Rilancio di novità per le pensioni con e senza elezioni subito

Se, infatti, con le elezioni subito sarebbe scontato un rilancio delle profonde novità per le pensioni, che già sappiamo essere state inserite nei programmi di tutti gli schieramenti politici, nuove prospettive di rilancio di ulteriori novità per le pensioni potrebbero aprirsi anche senza elezioni subito, con nuove cosiddette mancette nell’iter correttivo e per far aumentare il consenso il vista delle prossime elezioni amministrative, da cui si potrà anche capire se effettivamente andare ad elezioni subito o meno. Senza elezioni, dunque, comunque potrebbe esserci un rilancio delle novità per le pensioni con il neo eletto segretario della maggioranza e la sua squadra per una crescita del consenso sia per elezioni locali e per quelle legislative.

E, secondo le ultime notizie, tra le ipotesi spunterebbe anche quella possibile introduzione nel nuovo documento di programmazione economica di una delle ulteriori novità per le pensioni del momento successivo di analisi. Considerando che le ultime notizie non pongono al momento attenzione su novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, che invece sono quelle maggiormente richieste, alla luce delle ultime e ultimissime notizie, il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni dovrebbe focalizzarsi su:

novità per le pensioni per i più giovani; novità per le pensioni i revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base alle tipologie di pensioni stesse e di attività che si svolge.

Impegni importanti per un concreto rilancio dell'Italia



In ogni caso, la conclamata necessità sarà quella di andare chiudere le partite sui principali interventi strutturali necessari per rendere migliore questo Paese, dal riconoscimento della cittadinanza ai nati in Italia da figli di stranieri, all’approvazione definitiva del biotestamento, a misure sociali e novità per le pensioni importanti. Si tratta del resto, in quest’ultimo caso, come ben sappiamo, di interventi strettamente collegati a quel rilancio dell’occupazione che, come confermano le ultime notizie, sarebbero davvero necessario. Eppure novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti che avvierebbero quell’effettivo ricambio generazionale a lavoro verrebbero rimandate al momento di programmazione delle elezioni vere e proprie e proprio per riconquistare fiducia e voti con un argomento decisamente cruciale.