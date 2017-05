Banche in crisi e più sicure Maggio 2017, Bail In e rischio fallimento: allarme Banca Vicenza, Veneto e BCC

Sono marcate a vista anche le banche di credito cooperativo, così come emerge dai nuovi report sugli istituti di credito in crisi.

La tempesta non è passata e la questione delle banche in crisi, comprese le banche di credito cooperativo, è sempre al centro dell'attenzione anche in questo mese di maggio 2017, oltre i casi di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara, e quelli più recenti di Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il report di R&S mette al centro dell'attenzione 377 istituti di credito minori con attivi al di sotto della soglia di 5 miliardi di euro. Ebbene, i riflettori sono puntati sulla Banca di Teramo, ma anche sulla Cassa di risparmio di Cesena, sulla Banca Carim, sul Banco Emiliano, sulla Banca di Forlì, sulla ChiantiBanca, sulla Banca Cambiano, sulla Banca Atestina, sulla Cassa rurale della Valle dei Laghi, sulla Cassa rurale di Rovereto, sulla Banca popolare di Puglia e Basilicata

Banche in crisi e più sicure, le prospettive di Popolare Vicenza e Veneto Banca

Dopo averci investito quasi 3 miliardi e mezzo di euro, Atlante si appresta a lasciare le redini di Popolare Vicenza e Veneto Banca, che ora controlla al 99%. È molto probabile che a breve non saranno più azionisti di riferimento di questi istituti, ha detto un rappresentante del Fondo, Alessandro De Nicola. A suo dire occorrono nuove e ingenti ricapitalizzazioni non alla portata di investitori privati. Atlante farà un passo indietro quando si compiranno il progetto di fusione fra le due banche e l'ingresso dello Stato, che interverrà nel rafforzamento complessivo da 6,4 miliardi di euro chiesto dalla Banca centrale europea. Prima deve però arrivare il via libera della Commissione europea. In attesa della risposta, le assemblee dei soci hanno approvato i bilanci 2016 dei due istituti, entrambi in rosso: di 1,5 miliardi di euro Veneto Banca e di 1,9 miliardi Popolare di Vicenza.

Il tutto mentre il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il decreto sul funzionamento del collegio arbitrale che dovrà decidere in merito ai rimborsi per gli investitori che al 23 novembre 2015 detenevano bond subordinati di Banca Marche, Etruria, Cariferrara e Carichieti. In ogni caso, i segnali di miglioramento ci sono, a iniziare dal calo delle sofferenze, alle imprese e famiglie che riprendono a pagare i debiti con più puntualità e a un mercato immobiliare in ripresa ma le banche italiane sono ancora in bilico ed esposte a rischi rilevanti nel caso di un rallentamento della ripresa e incertezze in Europa che chiuderebbero loro i mercati dei capitali. Bisognerà vedere poi l'esito del supporto pubblico a Monte dei paschi di Siena e alle due venete.

Nel rapporto di stabilità finanziaria della Banca d'Italia ci sono diversi spunti positivi per gli istituti di credito dopo le grandi pulizie che hanno affossato i bilanci nel 2016. Il flusso di nuove sofferenze innanzitutto si è normalizzato e famiglie e imprese hanno tassi di insolvenze tornati vicini ai livelli pre-crisi. Certo giova anche una politica più accorta delle banche il cui rovescio della medaglia si vede nelle richieste di finanziamento respinte più frequentemente per le aziende vulnerabili e le microimprese. Nel frattempo gli istituti di credito hanno iniziato a ridurre le sofferenze tramite cessioni dei crediti, specie dei portafogli oramai esausti.