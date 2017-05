Bonus Mamma 2017 Domani: a chi spetta, quando e come si può fare richiesta da domani 4 Maggio 2017 donne incinta, maternità

Da giovedì 4 maggio 2017 è possibile inviare all'Inps le domande per ottenere il bonus mamma domani, il premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore, previsto dalla legge di bilancio per il 2017. Di conseguenza si registra un aumento delle richieste di informazioni per sapere a chi spetta, quando e come si può fare. Il beneficio economico viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero all'inizio dell'ottavo mese oppure alla nascita o adozione o affido avvenuti nel 2017. Il premio è corrisposto in una soluzione unica per evento e in relazione ad ogni figlio nato o adottato o affidato.

Bonus Mamma 2017 Domani: a chi spetta e regole

Hanno diritto al bonus mamma 2017 di 800 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2017, richiedibile anche prima della nascita o dell'adozione

le cittadine italiane e comunitarie, le donne con status di rifugiate politiche e coloro che sono in possesso del permesso di soggiorno dell'Unione europea di lungo periodo.

La domanda per accedere a questo strumento agevolativo per fronteggiare alle spese di gravidanza o adozione deve essere presentata in via telematica all'Inps dopo il compimento del settimo mese di gravidanza ed entro un anno dalla nascita. Per le nascite dal primo gennaio al 4 maggio 2017, inizio della procedura di acquisizione, il conteggio del termine di un anno per la presentazione inizia dal 4 maggio. Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo cioè non grava sulle tasse.

Il bonus mamma 2017 è svincolato dal calcolo dell'Isee. Non va confuso con l'assegno di maternità, riconosciuto sulla base della condizione lavorativa della madre. Quest'ultima deve avere accantonato almeno 3 mesi di contribuzione Inps nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi antecedenti al parto o all'adozione, mentre quello riconosciuto dai Comuni è riconosciuto in base all'Isee anche alle madri casalinghe o disoccupate che non beneficino già di prestazioni pari al valore dell'assegno.

In questo contesto si segnala anche l'allungamento del congedo obbligatorio: diventano tre nel 2017 e diventeranno quattro nel 2018 ovvero cinque se la mamma rinuncia a uno dei propri. Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, il padre lavoratore dipendente ha diritto a una indennità giornaliera, a carico dell'Inps, pari al totale della retribuzione.

A completamento del ventaglio di opportunità ci sono:

Bonus asili. Mille euro per ogni famiglia che iscrive un figlio nato o adottato nel 2017 a un asilo nido. Il bonus viene garantito per i primi tre anni di nido, ma viene decurtato se il figlio non è iscritto per tutto l'anno. Non ci sono limiti di reddito. Bonus asili 2. Fino a 3.600 euro annui (600 per sei mesi) per le madri che rinunciando a una parte del congedo iscrivono il figlio neonato a un nido o chiedono l'aiuto di una baby sitter. È fruibile anche dalle lavoratrici parasubordinate ma solo per tre mesi (1.800 euro). Bonus bebè per i meno abbienti. Per famiglie con Isee tra 7.000 e 25.000 euro, 80 euro al mese per tre anni per i figli nati tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Il bonus raddoppia per le famiglie con Isee sotto i 7.000 euro. Sostegno alla natalità. Pronti 14 milioni di euro per un fondo nazionale destinato a favorire l'accesso al credito alle famiglie che hanno figli nel 2017.