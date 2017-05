Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 strategie differenti da esito Congresso

Cosa accadrà all'indomani delle ultime notizie sulla vittoria dell'ex premier al Congresso della maggioranza? Quali risvolti politici potrebbero esserci? Quale impatto sulle questioni principali e sulle novità per le pensioni potrebbe verificarsi? Sono diverse le domande che in queste ore in tanti si stanno ponendo, così come diverse potrebbero essere le strategie derivanti dall'esito del Congresso, tra chi sostiene elezioni subito e chi ritiene sia preferibile prima definire un sistema di voto decisivo e poi andare al voto.

Strategie differenti da esito Congresso e impatto su novità per le pensioni

La vittoria dell’ex premier al Congresso non è stata una rivincita sull’esito della consultazione popolare di dicembre che ha portato alle sue dimissioni quanto, stando a quanto riportano le ultime notizie, e come da lui stesso affermato una nuova opportunità per ripartire bene, lavorando nell’ottica di garantire il bene del Paese, rivedendo quelle strategie che evidentemente nello scorso esecutivo non sono andate bene. E i temi caldi aperti su cui dovrebbe concentrarsi per il primo periodo l’attenzione del neo segretario della maggioranza appena rieletto sono diversi:

nuovo sistema di voto; vicenda Alitalia; fiscal compact; questione migranti.

Poi c’è la grande questione delle elezioni e quella delle novità per le pensioni, l’una collegata all’altra, potremmo dire. Stando, infatti, alle ultime notizie rese noti da diversi esperti e non solo, anticipare il voto legislativo sarebbe un’ottima occasione di quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, che inserite nei programmi di tutti gli schieramenti politici, particolarmente care ai cittadini e che permetterebbero di conquistare voti ed elettori e che poi dovranno necessariamente essere trasformate in realtà perchè se restassero ancora solo mere promesse si prospetterebbe la reale possibilità di reazioni fortemente negative da parte dei cittadini che si sentirebbero presi in giro ancora una volta.

Ancora prima, però, stando alle ultime notizie, il neo segretario della maggioranza dovrebbe di fatto definire il suo rapporto con l’attuale esecutivo e guardare allo scenario delle possibili alleanze. Secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, l’ex premier non starebbe pensando ad alleanze tradizionali, soprattutto se si andrà al voto con un sistema proporzionale, ma gli inviti a cercare un ricompattamento con parte di coloro che hanno deciso di lasciare la maggioranza, come l’ex sindaco di Milano, dovrebbe indurre il segretario a pensarci, considerando l’annuncio di virare verso strategie differenti dalle precedenti, tra cui rientra anche quella che ha portato sempre l’ex premier a decidere e far tutto da solo, andando sempre e comunque avanti per la propria strada.

Posizioni del nuovo segretario e cosa si farà per le novità per le pensioni

La prospettiva di andare ad elezioni subito, sempre paventata proprio dal segretario nel caso di una sua vittoria, e che potrebbero tenersi il prossimo ottobre, non è comunque certa anche se potrebbero rappresentare un’ottima occasione proprio per rilanciare quelle attese novità per le pensioni importanti come quota 100 e quota 41 per tutti. Si sa che le priorità dell’ex premier, del resto già annunciate qualche giorno fa, insieme alle novità per le pensioni sono taglio dell’Irpef per le famiglie e misure per incentivare il lavoro femminile, mentre per quanto riguarda, in particolare, le pensioni, per cui sembrerebbe aver aperto sia alla novità per le pensioni di quota 100, sia all’assegno universale, purchè collegato strettamente all’attiva ricerca di una nuova occupazione o alla frequentazione di corsi di formazione professionale o di specializzazione, qualcosa potrebbe in realtà arrivare prima e magari nel nuovo documento di programmazione economico potrebbe essere inserita almeno una delle ulteriori novità per le pensioni del momento successivo di analisi, in vista delle prossime elezioni amministrative che proprio al segretario potranno servire per consolidare il suo nuovo forte successo.