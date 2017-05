Test Invalsi 2017: domani prova italiano seconda e quinta elementare. Dove trovare risultati subito e preparazione

Per esercitarsi e per trovare subito domani i risultati delle prove Invalsi 2017 il web è come sempre un ottimo strumento.

Occorre già pensare ai test Invalsi 2017: dove trovare subito domani i risultati delle prove di italiano? Perché se domani 3 maggio 2017 è il turno di d'italiano (II e V primaria), il 5 maggio è la volta di matematica (II e V primaria). Così come abbiamo fatto negli scorsi anni, anche noi di businessonline.it pubblicheremo in maniera tempestiva le tracce assegnate e, per quanto riguarda i testi di matematica, anche le soluzioni. Altro punto di riferimento, anche se gli aggiornamenti non saranno immediati, è il sito ufficiale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ovvero l'ente incaricato di prediporre i test. Utili suggerimenti ovvero i risultati delle prove Invalsi assegnate quet'anno arrivano anche dalle frequentate piattaforme web studenti.it, scuolazoo.com e orizzontescuola.it, tutte specializzate sul mondo della scuola.

Test Invalsi 2017 tra risultati e preparazione

Per esercitarsi con il test Invalsi 2017 il web è come sempre un ottimo strumento. Sono tanti i portali che mettono a disposizione l'archivio di tutte le prove Invalsi degli anni scorsi con tanto di possibilità di mettersi alla prova e di conoscere immediatamente il risultato. Fra i siti più consultati c'è proveinvalsi.net. La procedura da seguire è molto semplice: basta scegliere la tipologia di scuola, di classe e l'anno dalle categorie e cliccare sul relativo link. In aggiunta è possibile personalizzare la prova con domande scelte. A disposizione ci sono più di 2.300 test per la scuola primaria e secondaria; 600 test per gli alunni diversamente abili; tutta la più recente normativa e i quadri di riferimento.

Un'ampia sezione sulle prove Invalsi 2017 è stata realizzata sul sito studentville.it, spazio web completamente dedicato al mondo della scuola. Sono presenti molti consigli sul modo migliore per affrontare i test sia dal punto di vista pratico sia da quello psicologico. Un sistema di esercitazioni altrettanto utile è presente sul sito della casa editrice bolognese Zanichelli. Per lo studenti ci sono più di centinaia quesiti per allenarsi, un video di spiegazione e una serie di utili consigli. Non mancano suggerimenti e indicazioni per gli insegnanti: articoli commentabili dagli autori di italiano e matematica, suggerimenti di didattica, esempi di esercizi, materiali di studio, riflessioni sulle prove Invalsi. A completamento del servizio online è presente un calendario con tutte le scadenze da ricordare.

Un sito da sfogliare sia dagli studenti e sia dagli insegnanti è pearson.it in cui è presente una sezione dedicata con esercitazioni, prove ufficiali assegnate e corrette, quadri di riferimento e approfondimenti. Altro materiale per esercitarsi in vista del test è presente sul sito Engheben. Anche in questo caso non c'è bisogno di caricare il test, stamparlo e modificarlo, ma basterà rispondere online alle domane e vedere la correzione subito dopo aver finito la prova. Si ritorna il aula il 9 maggio 2017 con le prove invalsi italiano e matematica per la seconda secondaria di secondo grado.