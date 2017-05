Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Grillo, Rossi, Toti

Le recenti posizioni di Grillo, Rossi, Toti su ultime notizie in vista di nuove elezioni e importanti ripercussioni su novità per le pensioni

L’ex premier sembra chiudere ad alleanze di tipo tradizionale per andare ad eventuale elezioni da solo con la sua maggioranza e definire eventuali coalizioni dopo in Aula. Le ultime notizie confermano una impossibile, in ogni caso, alleanza con quei pentastellati che del resto al neo segretario della maggioranza non sono mai piaciuti, difficile anche una possibile alleanza con gli scissionisti, mentre si fa sempre più strada l’ipotesi di una nuova grande coalizione della nazione, tra centrodestra e centrosinistra che, però, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere diversa a quella del passato, cercando di raggiungere effettivamente gli obiettivi, considerando che la precedente non ha fatto alla fine nulla di buono e concreto.

Le ultime affermazioni di Grillo e ripercussioni sulle novità per le pensioni

Se da una parte la posizione del segretario della maggioranza è di netta chiusura ai pentastellati, altrettanto lo è da parte del leader Beppe Grillo che mai ha condiviso il potere dell’ex premier, mai ne ha condiviso le scelte, criticando, anzi, fortemente quanto fatto dall’ex premier e soprattutto, come emerge anche dalle ultime notizie, puntando il dito contro quelle novità per le pensioni approvate di mini pensione con e senza oneri e quota 41 che secondo Grillo e tutti i pentastellati non favoriscono affatto i lavoratori ma solo gli istituti di credito, come molte delle altre decisioni prese dal precedente esecutivo. Novità per le pensioni de tutto contrarie a quelle che invece rilanciano i pentastellati, tra quota 100, quota 41 per tutti senza oneri, cancellazione delle ricche pensioni degli alti esponenti pubblici, senza dimenticare quell’assegno universale per tutti, cavallo di battaglia del programma dei pentastellati.

Le ultime affermazioni di Rossi e impatto su novità per le pensioni



Sembrerebbe chiudere alla possibilità di una possibile alleanza con la maggioranza, Enrico Rossi del nuovo Mpd, affermando, come riportano le ultime notizie, che si è creata un forte distanza tra popolo e maggioranza nonostante l’esito del Congresso che ha consegnato piena vittoria all’ex premier, e invitando gli italiani ad unirsi alla nuova forza politica neo nata per costruire qualcosa di nuovo e rilanciare quei valori che sono sempre stati del centrosinistra, chiedendo al tempo stesso all’esecutivo importanti cambiamenti di politiche economiche e sociali.

E se la posizione nei confronti dell’attuale maggioranza è di chiusura, decisamente diversa è nei confronti degli altri scissionistici con cui, invece, si potrebbe pensare di costruire qualcosa di forte. Ma la situazione al momento resta piuttosto incerta. Certo, però, il fatto che da parte degli scissionisti ci sarà un profondo lavoro, secondo le ultime notizie, sulla definizione e attuazione di misure di sostegno e novità per le pensioni collegate all’occupazione, come quota 100 o quota per tutti, che hanno spiegato di sostenere in maniera particolarmente forte.

Le ultime posizioni di Toti e conseguenze per novità per le pensioni

Probabile, seppur inaspettata, invece una possibile alleanza tra maggioranza e centrodestra che si intende anche dalle ultime dichiarazioni di Giovanni Toti. Mentre ci si avvia al congresso del Carroccio, in vista di possibili elezioni subito che, come sappiamo, permetterebbero effettivamente di rilanciare concretamente ulteriori novità per le pensioni importanti e profonde per tutti, lo scenario di una rinnovata coalizione tra centrosinistra e centrodestra potrebbe rivelarsi davvero importante. Ma bisognerà trovare convergenza tra i punti da portare avanti, in modo da riuscire a far fruttare questa eventuale alleanza in concreti provvedimenti che riescano ad essere positivi per tutti.