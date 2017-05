Prestiti senza garanzia, busta paga Maggio 2017: migliori tassi interessi più bassi, importo, velocità concessioni. Offerte

Le condizioni economiche degli italiani non sembrano essere migliorate rispetto a qualche mese fa: continuano ad essere ancora milioni gli italiani in difficoltà, milioni quelli costretti a vivere in condizioni di povertà in uno Stato che pochissimo li sostiene. E continuano ad essere tante, troppe, le richieste di prestiti personali fatte soprattutto per avere una maggiore liquidità a disposizione per affrontare le consuete spese mensili per cui, come spesso ribadito, il solo stipendio ogni mese non basta. Al mutare delle condizioni economiche e sociali di Italia si sono adattate finanziarie e istituti di credito che propongono prodotti sempre più diversificati, in base alle esigenze dei clienti e che oggi sono richiedibili anche senza necessità di una busta paga.

La garanzia solitamente richiesta per la concessione di un prestito, infatti, è sempre stata la busta paga ma ultimamente sono state messe a punto anche ulteriori offerte che non la richiedono necessariamente, pur avendo però bisogno di garanzie, che può essere una terza persona garante, per esempio, un immobile di proprietà da cui deriva una rendita. Solitamente i prestiti senza busta paga non permettono di chiedere somme eccessive. I prestiti personali senza garanzia si rivolgono soprattutto a determinate persone come:

disoccupati; lavoratori irregolari; casalinghe; studenti; lavoratori autonomi.

Tra le migliori offerte di prestiti senza busta paga disponibili per questo mese di maggio, troviamo:

Special Cash Postepay di Poste Italiane; Findomestic; Compass.

Prestiti personali senza busta paga maggio 2017: offerta Poste Italiane

Tra le proposte di prestito senza busta paga ancora vigenti, quella offerta Special Cash Postepay di Poste Italiane, forma di prestito personale che può essere richiesto da tutti coloro che hanno tra i 18 e i 70 anni titolari di carta Postepay, sia cittadini italiani che stranieri, purchè in possesso di un permesso di soggiorno valido, passaporto e un certificato di reddito. Questo prestito permette di chiedere una somma a partire da 750 euro, da restituire in 15, 20 e 24 mesi e a tassi vantaggiosi. La domanda di richiesta di prestito deve essere presentata a Poste Italiane e, se accettata, permetterà al richiedente di ricevere la somma richiesta direttamente accreditata sulla Postepay del richiedente. La restituzione della rata avverrà mensilmente.

Prestiti personali senza busta paga maggio 2017: offerta Findomestic

Anche Findomestic permette di chiedere prestiti senza garanzia, per importi anche superiori ai 5mila previsti e dopo il pagamento delle prime sei rate, come una sorta di premio, offre la possibilità di cambiare la somma di rimborso, dando al debitori la possibilità di aumentarla o diminuirla.

Prestiti personali senza busta paga maggio 2017: offerta Compass

Tra le offerte prestiti senza garanzia, busta paga, una delle migliori è quella proposta da Compass, che permette di ottenere fino a 10mila euro di prestito con un rimborso con rate mensili di 167.15 euro, Tan fisso del 9,90% e Taeg all’11,02%. Relativamente brevi di tempi di concessione della somma richiesta, che dipenderà dai tempi di valutazione delle condizioni del richiedente.