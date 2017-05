Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Rosina, Giraldo, Pirrone

Ancora impietose le ultime notizie sull'andamento dell'occupazione nel nostro Paese: stando alle ultime notizie, lo scorso mese di marzo il tasso di disoccupazione è salito all'11,7% ma è andata bene per i giovani, la cui non occupazione sarebbe cala di 0,4 punti percentuali, attestandosi al 34,10%. Valore che comunque rimane ancora troppo alto e che merita di diminuire. Si tratta di ultime notizie che ancora dimostrano quanto sia necessario agire per riavviare un ricambio generazionale a lavoro che permetta ai più giovani di entrare nel mondo del lavoro.

Le ultime posizioni di Rosina e impatto su novità per le pensioni

Secondo una recente indagine dell'Istituto Toniolo, circa il 70% dei giovani non ha occupazione perché non ci sono opportunità e la mancanza di prospettive impedisce anche di far figli, abbassando così, e anche in maniera decisamente pesante, il tasso di natalità nel nostro Paese. Le ultime notizie da Alessandro Rosina, docente di demografia all'Università Cattolica di Milano e coordinatore del Rapporto Giovani, spiegano che le basse possibilità occupazionali per i più giovani bloccano la crescita del nostro Paese, animando sentimenti di grande sconforto soprattutto tra i trentenni di oggi che non possono esser considerati più giovani da una parte ma ancora nemmeno ‘grandi’ considerando che non sono affatto indipendenti economicamente.

Sono tantissimi, infatti, quelli che ancora dipendono dai genitori e non hanno alcuna prospettiva per il futuro, né privato, né tanto meno previdenziale e pensionistico, considerando che non sono ancora nel mondo occupazionale e non percepiscono alcuna retribuzione. Ma senza il loro compenso alla società, rischia di bloccarsi l’intero sviluppo del Paese. E si tratta di una situazione strettamente collegata alle attuali norme pensionistiche che, avendo allungato l’età pensionabile per tutti, costringono i lavoratori già impiegati a rimanere a lavoro sempre più a lungo, chiudendo del tutto le porte del mondo lavorativo ai più giovani. E questo quadro impone nuovamente la necessità di una revisione del sistema attuale con novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti che permetterebbero di riavviare il turn over lavorativo.

Le ultima affermazioni di Giraldo e conseguenze per novità per le pensioni

Anche il recente studio degli esperti e studiosi Gianpiero Dalla Zuanna e Anna Giraldo pone come centrale la questione della mancanza di occupazione dei giovani strettamente collegata al rilancio complessivo dell’economia italiana. A bloccare l'ingresso nel mondo occupazione dei più giovani, secondo Giraldo, stando a quanto riportano le ultime notizie, sarebbero crisi economica, invecchiamento della popolazione e regole pensionistiche attualmente in vigore, troppo rigide e stringenti. E per tornare ai livelli occupazionali pre-crisi servirebbe uno sviluppo reale che, stando a quanto riportano le ultime notizie, solo le novità per le pensioni di uscita anticipata per tutti permetterebbero di rilanciare, attraverso un ricambio generazionale che favorirebbe il riposo per i lavoratori più anziani, favorendo l’ingresso dei giovani nel mondo lavorativo.

Le ultime notizie rese note dalla studiosa Giraldo hanno chiaramente spiegato come la percentuale di occupati sia diminuita e la popolazione 15-74 anni aumentata di quasi 800mila unità, con una perdita occupazionale dei giovani (15-29) più marcata per gli uomini (-12 punti percentuali fra 2007 e 2014) ma comunque forte anche per le donne (-6 punti percentuali), mentre il tasso di occupazione nella classe 55-74 anni cresce per entrambi i sessi di dieci punti percentuali, superando nel 2016 il 38% fra gli uomini e il 22% fra le donne, chiaro effetto del sistema attuale che impone di rimanere a lavoro sempre più a lungo. Questa tendenza potrà iniziare ad essere realmente invertita solo quando si interverrà con concrete profonde novità per le pensioni, come quota 100, o quota 41 per tutti, o di modifica del meccanismo delle probabilità di vita.

Le ultime affermazioni di Pirrone e impatto su novità per le pensioni

Secondo quanto sottolineato da Salvatore Pirrone, dg dell’Anpal, sarebbero più di un milione e 300mila registrati per accedere a Garanzia Giovani, quasi un milione in attesa e 500mila coinvolti in misure di politica attiva e su 319mila giovani che a fine 2016 hanno concluso un intervento di politica attiva, 136mila risultano occupati. Si tratta solo di un primo passo verso quel percorso di recupero occupazionale che, però, dovrebbe essere ben più importante e arrivare a coinvolgere ben più persone. E le politiche attive del lavoro non bastano: per Pirrone serve una revisione dell’attuale sistema che dia slancio all’occupazione giovanile attraverso il pensionamento dei lavoratori più anziani. E’ necessario togliere all’Italia il primato comunitario di coloro che non studiano e non sono nemmeno occupati, molti dei quali hanno anche smesso di cercare un nuovo impiego a causa delle condizioni attuali, tanto di mancanza di opportunità occupazionali stesse, quanto per mancanza, ormai, di fiducia.