Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 seconda fase pensioni e atti finali differenti

Si allungano i tempi anche per l'atto finale sulle mini pensioni senza oneri. Quando sembrava che il provvedimento dovesse finalmente vedere la luce, ecco che arriva un nuovo semaforo rosso. In realtà, stando ai motivi alla base di questo stop e ai tempi previsti, la luce del semaforo è di colore giallo e almeno questa novità per le pensioni dovrebbe essere incassata a stretto giro. Già entro venerdì o sabato il testo definitivo dovrebbe vedere la luce e quindi sarà possibile avanzare richiesta per accedere a questo nuovo strumento per smettere anzitempo e senza alcun costo per le tasche personali. La spesa è infatti interamente a carico dello Stato. Le incertezze riguardano piuttosto gli altri atti finali, quelli sulle mini pensioni con oneri e su quota 41, rispetto a cui neanche le ultime notizie pensioni sono rassicuranti.

Pensioni ultime notizie su mini pensioni, quota 41, quota 100

La mini pensione è uno strumento che consente di ricevere un assegno mensile, alternativo o complementare allo stipendio, prima della pensione. La versione senza oneri è a carico dello Stato ed è riservata a lavoratori in difficoltà. Quella con oneri comporta invece un costo per chi ne fruisce. In tutti i casi servono almeno 63 anni di età e la pensione di vecchiaia non deve essere lontana più di 3 anni e 7 mesi. Quella annunciata come la principale novità per le pensioni è però in forte ritardo:

mini pensioni senza oneri: atto finale pronto in settimana con l'accoglimento delle richieste di correzione della magistratura amministrativa; mini pensioni con oneri: l'esecutivo ipotizza 15 giorni di ritardo, ma potrebbero essere maggiori considerando che le ultime notizie pensioni non riportano novità significative nel confronto in corso con gli istituti di credito che finanzieranno lo strumento.

Slittamento assodato per le richieste di smettere anzitempo da parte di chi è senza occupazione, disabile o impegnato in attività faticose. L'atto finale è stato restituito all'esecutivo dalla magistratura amministrativa e va quindi corretto tenendo conto delle valutazioni. Poi deve essere registrato dalla magistratura contabile e essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Solo allora sarà possibile avanzare la richiesta. Non solo, ma sarà necessaria anche la circolare applicativa da parte dell'ente di gestione delle pensioni che ha comunque assicurato tempi brevissimi. Le mini pensioni avranno comunque decorrenza retroattiva.

Novità per le pensioni tra seconda fase e raccomandazioni

Tra le raccomandazioni della magistratura amministrativa sulle novità per le pensioni c'è il costante monitoraggio delle richieste per verificare il corretto ed effettivo utilizzo del budget, punto nevralgico di ogni progetto presente e futuro. Il tutto mentre è già in corso la cosiddetta seconda fase sulle novità per le pensioni che passerà dalla riunione di domani 4 maggio tra esecutivo e forze sociali. Le parti potrebbero iniziare a fare sul serio anche perché la congiuntura lo permette. Si avvicina infatti il momento delle urne (ma non c'è una data!) e c'è la conferma dell'ex premier alla guida del principale schieramento della maggioranza, che potrebbe rilanciare un nuovo progetto con le novità per le pensioni.