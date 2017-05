Conti deposito Maggio 2017: migliori per rendimenti, costi, tassi di interessi, condizioni, spese. Offerte a confronto

Continua ad essere decisamente il miglior prodotto finanziario in cui gli italiani scelgono di investire, soprattutto perché garantito dalla sicurezza del Fondo di Tutela Interbancaria, che protegge il risparmiatore per investimenti fino a 100mila ma non solo. I conti deposito sono tanto amati dagli italiani anche per i rendimenti che garantiscono soprattutto nel caso dei conti deposito vincolati. Esistono infatti due tipologie di conti deposito, quelli liberi, che permettono di investire denaro in ogni momento e allo stesso ritirarlo in qualsiasi momento si voglia, senza il necessario pagamento di alcuna penale e con riconoscimenti degli interessi fino ad allora maturati; e quelli vincolati, che permettono agli investitori di investire il proprio denaro per un determinato periodo di tempo prima del quale i soldi non potranno essere prelevati. Solitamente i tempi di vincolo sono di 3,6, 12, 24, 48 mesi ma possono anche allungarsi ancora.

I conti deposito vincolati garantiscono rendimenti solitamente più elevati dei conti deposito liberi ma nel caso in cui si volessero svincolare potrebbero prevedere pagamenti di penali e perdita dei relativi interessi. Sono diverse le proposte di conti deposito disponibili e che continuano ad essere messe a punto dagli istituti di credito per cercare di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Tra le migliori offerte di conti deposito per questo mese di maggio 2017 segnaliamo:

Conto deposito di Che Banca!; Conto deposito Widiba; Conto BancaDinamica di Banca Dinamica; Contoprogetto di Banca Progetto.

Conto deposito migliore maggio 2017: offerta Che Banca!

CheBanca! del Gruppo Mediobanca permette ancora per questo mese di aprire un conto deposito vincolato garantendo lo 0,70% lordo, per vincoli di 6 mesi. Questo conto non prevede spese di apertura e chiusura, non prevede penali in caso di svincolo anticipato, gli interessi maturati vengono corrisposti anticipatamente e prevede il pagamento di un’imposta di bollo annuale pari allo 0,20% della somma in giacenza.

Conto deposito migliore maggio 2017: offerta Widiba

Widiba propone per questo mese una nuova tipologia di conto deposito che prevede l’aumento del rendimento del proprio denaro grazie alle linee vincolate. Questo conto prevede il pagamento di un’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul deposito, ma non prevede alcuna altra spesa, né di apertura né di chiusura. Per quanto riguarda gli interessi corrisposti, variano in base al tempo di vincolo scelto e prevedono un rendimento dello 0,80% sul deposito vincolato a 3 mesi; che sale all’1% per vincoli di 6 mesi (1,60% per i nuovi clienti in promozione); all’1,20% per vincoli a 12 mesi; all’1,40% per vincoli a 18 mesi; e all’1,60% per vincoli a 24 mesi.

Conto deposito migliore maggio 2017: offerta Contoprogetto di Banca Progetto

Contoprogetto di Banca Progetto è un conto deposito online non vincolato che offre l’1,60% lordo per 12 mesi di deposito libero, prevede la liquidazione degli interessi trimestrale e le somme sono sempre disponibili. Il pagamento dell’imposta di bollo in questo caso è a carico della banca.