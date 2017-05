Mutui tassi variabili Maggio 2017: migliori per tassi interesse più bassi, condizioni, spese. Offerte a confronto

Tassi sui mutui ancora invariati e spread delle banche ancora fissi: stando a quanto riportano le ultime notizie, infatti, l’alleggerimento dell’operazione di Qe da parte della Bce e l’aumento degli indici IRS non hanno ancora avuto impatto sugli spread dalle banche che nel primo trimestre dell'anno sono rimasti fissi su una media dell'1,0% per il variabile e dello 0,4% per il fisso. E queste condizioni non stanno chiaramente scoraggiando le richieste di mutui da parte delle famiglie, che continuano ad essere alte, complici anche i prezzi sempre in discesa e convenienti. E proprio per rispondere a continue e crescenti domande di mutuo, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, le banche offrono diverse proposte, pensate per soddisfare le esigenze di clienti sempre diversi.

Tra le migliori offerte di mutui disponibili per questo mese di maggio 2017 spiccano:

mutuo Valore Italia di Unicredit;

mutuo variabile Webank;

mutuo Che Banca!

Mutuo maggio 2017: offerta Unicredit

Proposta di mutuo sia a tasso fisso che a tasso variabile quella di Unicredit, mutuo Valore Italia, che può essere richiesto anche a tipologia mista. Mutuo Valore Italia permette di chiedere finanziamenti a partire da un importo minimo di 30.000 euro e definire il piano di rimborso in base alle esigenze, con tempi di restituzione compresi tra i 5 e i 30 anni. Se, invece, per l’acquisto di una prima casa il valore del mutuo non supera i 250.000 euro, Mutuo Valore Italia con limite minimo di tasso permette di finanziare fino al 100% del valore dell’immobile.

Mutuo maggio 2017: offerta Webank

Mutuo variabile Webank, invece, richiedibile anche online, permette di richiedere finanziamenti partire da importi minimi di 50.000 euro e finanziamenti fino all’80% del valore dell’immobile acquistato. Questa tipologia di mutuo non prevede spese di istruttoria, di commissione per incasso rata, perizia, assicurazione mutuo obbligatoria per incendio e rischi.

Mutuo maggio 2017: offerta Che Banca!

Che Banca offre diverse soluzioni di mutuo a tasso fisso e variabile, con il primo che prevede il vantaggio di definizione delle condizioni iniziali perduranti nell'arco di tutti gli anni di durata del mutuo stesso. Per l'offerta di mutuo a tasso fisso, è previsto uno spread dello 0,75% fino al 50% del valore della casa, da rimborsare in 20 anni. Per fare un esempio, per un mutuo da 100mila euro, della durata di 20 anni e per il 50% del valore della casa, il pagamento della rata mensile sarebbe di 505,41 euro, con tan all'1,99% e taeg al 2,16%. Questa tipologia di mutuo Che Banca! prevede il pagamento di 600 euro per le spese di istruttoria, di 205 euro per le spese di perizia, di imposta sostitutiva, di 300 euro per spese di assicurazione sull’immobile offerta da CheBanca!, con possibilità che il cliente, in quest’ultimo caso, scelga anche altre polizze.