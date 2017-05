Btp Italia Maggio 2017: asta 15-18 Maggio. Rendimenti netti, premio fedeltà, come funziona. Quando, come comprare

Tutto pronto per l'emissione dei nuovi Btp Italia ovvero i titoli di Stato indicizzati all'inflazione italiana, pensati come strumento di risparmio per i risparmiatori privati. L'appuntamento è da lunedì 15 a giovedì 18 maggio 2017 e le modalità ovvero rendimenti netti, premio fedeltà e funzionamento sono pressoché simili a quelle delle ultime emissioni con durata 6 anni. Non ci sono cambiamento sui modi e su come comprare i Btp Italia: i risparmiatori possono acquistare un titolo all'emissione, sul mercato regolamentato di Borsa Italiana dedicato al retail, il Mercato telematico delle obbligazioni, direttamente online attraverso il proprio home banking abilitato al trading, in modo diverso dal collocamento tradizionale che avviene in asta.

Btp Italia: quando e come comprare

Innanzitutto occorre avere a portata di mano il calendario relativo all'emissione dei nuovi Btp Italia:

il tasso reale annuo minimo garantito viene comunicato venerdì 12 maggio 2017 e al pari delle precedenti emissioni non viene applicato alcun tetto massimo; da lunedì 15 a mercoledì 17 maggio possono operare solo i risparmiatori individuali, ricordando che i tre giorni possono essere ridotti a due in caso di chiusura anticipata; agli investitori istituzionali è riservata la sola mattinata del 18 maggio.

Nel caso in cui il totale degli ordini ricevuti fosse risultato superiore all'offerta finale stabilita dal Tesoro per gli investitori istituzionali il collocamento prevede un riparto. Per i piccoli risparmiatori e affini non è applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, come nelle precedenti emissioni.

Rendimenti netti, premio fedeltà, come funziona

Il nuovo Btp Italia esibisce le stesse caratteristiche dei precedenti collocamenti ovvero cedole semestrali indicizzate all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, a cui si somma il pagamento del recupero dell'inflazione maturata nel semestre, rimborso unico a scadenza e, per chi acquista all'emissione durante la fase del collocamento dedicata ai risparmiatori individuali ed altri affini e conserva il titolo fino a scadenza, Premio Fedeltà al momento del rimborso. In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate sul capitale nominale investito, quindi con una protezione estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi. In sintesi:

il capitale nominale è garantito a scadenza anche in caso di deflazione le cedole semestrali sono calcolate sul capitale rivalutato la durata è di 6 anni applicato un Premio Fedeltà per i risparmiatori individuali che acquistano all'emissione nella prima fase del collocamento e conserva il titolo fino a scadenza previsto il recupero immediato dell'inflazione grazie alla rivalutazione del capitale corrisposta ogni sei mesi il tasso reale annuo minimo è garantito In ogni caso, già in questa settimana il Tesoro pubblicherà sul sito del Debito Pubblico la scheda tecnica del titolo così da fornire a interessati, risparmiatori e agli operatori di mercato tutti gli elementi utili per valutare ed eventualmente prendere parte al collocamento.