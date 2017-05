Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 tre ennesime ricerche occupazione-pensioni

Si torna a parla di occupazione e contestualmente anche di una nuova urgenza di rilancio delle profonde novità per le pensioni, richieste da tempo ma per cui si continua a temporeggiare, considerandole ancora troppo costose. Servirebbero, infatti, circa 7 miliardi di euro per la novità per le pensioni di quota 100, circa 5 miliardi per la quota 41 per tutti, eppure i soldi per queste misure che avrebbero il grande duplice vantaggio sia di rilanciare l’occupazione sia in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo, non ci sono. Ma si trovano sempre per altri provvedimenti che continuano ad essere considerati prioritari rispetto alle novità per le pensioni. Ora, però, le ultime notizie rese note da tre ennesime ricerche rilanciano sulla necessità di revisione delle attuali norme pensionistiche, dimostrando lo strettissimo legame tra mancanza di occupazione, soprattutto per i più giovani, e pensioni attuali e necessarie da cambiare.

Le tre ricerche di cui stiamo parlando sono quelle:

dell'Istituto Toniolo; della voce.info; dell’Anpal;

Ricerca Istituto Toniolo e urgenza di revisione delle attuali pensioni

Dal Rapporto Giovani 2017 dell'Istituto Toniolo emergono i grandi ostacoli che bloccano l’ingresso dei più giovani nel mondo occupazione. I fattori che rappresenterebbero i grandi problemi, stando alle ultime notizie, sarebbero precarietà, stipendi minimi, mancanza di opportunità lavorative. Questi risultati emergono da una indagine condotta su un campione di 6172 giovani tra i 18 e i 32 anni, tra cui oltre il 70% dei giovani italiani non avrebbe un impiego proprio per mancanza di offerta lavorativa. E la maggior parte di loro sono costretti a continuare a vivere a casa con i genitori perché non nelle condizioni di potersi mantenere da soli.

E proprio la mancanza di lavoro, collegata all’impossibilità di guadagno e di autonomia, rappresenta un fattori di ritardo su primi figli e famiglia. Emerge dunque chiaramente come bassa natalità e ritardo nell'uscita dalla casa dei genitori a causa di stipendi minimi e precarietà rappresentino per la maggior parte dei giovani italiani i più grandi ostacoli verso la propria realizzazione.

Sappiamo bene come questa condizione dei più giovani possa cambiare attraverso un incentivo alle politiche di ricerche di una nuova occupazione accompagnato da novità per le pensioni di revisione degli attuali requisiti di pensione, troppo rigidi, che avendo allungato l’età pensionabile per tutti costringono i lavoratori più anziani a collocarsi a riposo sempre più tardi chiudendo del tutto le porte del mondo occupazionale ai più giovani. In tal senso forse novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti e novità per le pensioni di revisione del sistema delle probabilità di vita potrebbero rappresentare una soluzione.

Ricerca su lavoce.info e nuova urgenza di rilancio delle novità per le pensioni

Anche secondo la voce.info, invecchiamento della popolazione, crisi economica e norme pensionistiche attualmente in vigore incidono fortemente sulla mancanza di lavoro giovanile. Considerando l’attuale sistema, infatti, si lavora di più perché si vive di più, ecco perché l’invecchiamento della popolazione rappresenta un fattore di ostacolo all’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Ed è chiaro come per tornare ai livelli occupazionali pre crisi occorra invertire questa tendenza: revisione al ribasso, dunque, dell’età pensionabile per tutti.

Inoltre, stando alle ultime notizie, procede non di pari passo l’occupazione maschile con quella femminile e, paradossalmente, proprio per l’allungamento dell’età pensionabile risultano più occupati gli over 50 dei giovani tra i 15 e i 35 anni. Resta, poi, sempre alto il gap di stipendi tra uomini e donne. Cosa fare, dunque, per cambiare questa situazione? Secondo lo studio riportato sulla voce.info, non basta solo sostenere l’occupazione con politiche attive e di rilancio, come la decontribuzione per le neo assunzioni. Servono anche modifiche dell’attuale sistema con novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti che permettono di abbassare la soglia di uscita anagrafica dal lavoro, permettendo così un ricambio generazionale, con nuova spinta a occupazione giovanile, produttività e consumi.

Ricerca dell’Anpal e ulteriore rilancio di necessità di importanti novità per le pensioni

Anche da un recente ricerca dell’Anpal emerge la nuova urgenza di rilancio delle novità per le pensioni di uscita prima per tutti. Partendo dai risultati ottenuti dal progetto Garanzia Giovani, che su 319mila giovani che a fine 2016 hanno concluso un intervento di politica attiva ha impiegato 136mila persone, è emerso quanto questo non basti effettivamente per un rilancio del lavoro in maniera qualitativa. Ma l’Italia, come riportano le ultime notizie, ha la necessità di abbassare, e anche notevolmente, la percentuale dei suoi cosiddetti Neet, cioè giovani che non studiano, non occupati e che hanno smesso di cercare una nuova occupazione, decisamente troppo alta, tanto da aver conquistato il primato comunitario.

Il rapporto dell’Anpal ha delineato i contorni dei giovani che hanno aderito al progetto Garanzia Giovani, che nella maggior parte dei casi hanno un’età compresa tra 19 e 24 anni, il 10% è rappresentato da giovani fino a 18 anni e il restante 35% da over 25: hanno un diploma superiore (58%), mentre il 23% solo la licenza media e il 19% la laurea. Per loro è necessario creare quelle condizioni occupazionali che siano per loro agevoli tanto da permetterli di crearsi un futuro, sia privato, che professionale e pensionistico, e lo siamo anche per il rilancio dell’economia in generale, attraverso nuova spinta produttività e consumi.