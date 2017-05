Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 le attese riunione Forze Sociali-Esecutivo

Mancano 24 ore al via dell’attesa nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo, per un concreto, si spera, avvio del momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni che, stando a quanto si ipotizzava solo qualche settimana fa, dovrebbero rientrare nelle successive stesure del nuovo documento di programmazione economica, un obiettivo che, però, stando alle ultime notizie, potrebbe anche saltare. Molto dipenderà non solo dal reale budget disponibile per l’attuazione di almeno una delle ulteriori novità per le pensioni che saranno in discussione ma anche dalla reale volontà politica di inserimento delle stesse novità per le pensioni.

Rilancio di ulteriori novità per le pensioni e ancora ostacoli

Il problema, infatti, è che rispetto a qualche settimana fa, quando si aveva quasi una certezza di inserimento di ulteriori novità per le pensioni nelle prossime stesure del nuovo iter economico, o almeno di una delle ulteriori novità per le pensioni, con la speranza di inserimento della quota 100 o dell’assegno universale, le ultime notizie sono piuttosto incerte e contraddittorie, perché l’avvio del momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni, rispetto alle minime e limitate ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 ad essa collegata, non sta andando poi così bene e dopo qualche riunione già tenutasi tra forze sociali ed esecutivo non si è ancora parlato di nulla di concreto ma, soprattutto, non si è ancora capito cosa si voglia davvero fare.

I temi in discussione infatti, come confermano le ultime notizie, più che vere e proprie ulteriori novità per le pensioni sono stati ruolo e poteri dell’ente di gestione delle pensioni in una sorta di percorso di riorganizzazione dello stesso ente. Nulla, dunque, finora per quanto riguarda novità per le pensioni di quota 100 né per le novità per le pensioni di quota 41 per tutti anche se proprio queste due novità per le pensioni, stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, non rientrerebbero per ora tra le ulteriori novità per le pensioni che saranno affrontate nel momento successivo di analisi. Quali sono, dunque, le ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero essere analizzate nel momento successivo?

Ulteriori novità per le pensioni al centro del momento successivo di analisi

Stando alle ultime notizie, sembra che le ulteriori novità per le pensioni che saranno affrontate nella nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo saranno principalmente:

novità per le pensioni di pensione di garanzia per i giovani; novità per le pensioni di modifica del meccanismo delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base alla tipologia di occupazione che si svolge.

Ma non solo:le ultime notizie ipotizzano anche discussioni ulteriori sugli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, per cui si attendono ancora due atti finali, quelli cioè riguardanti mini pensione con oneri e quota 41, mentre per quanto riguarda la mini pensione senza oneri, per cui le ultime notizie hanno reso noto l’atto finale, sarebbero stati richiesti aggiustamenti da parte della magistratura amministrativa, per il monitoraggio delle richieste in base al budget effettivamente disponibile e la definizione di iter di richiesta delle stesse novità per le pensioni sulla base di criteri prioritari da seguire per la loro concessione.



Altro elemento che potrebbe essere discusso nella prossima riunione tra forze sociali ed esecutivo, secondo quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, considerando le ultime notizie sull’aumento della non occupazione tra gli anziani, potrebbe essere quello degli aiuti e dei sostegni sociali. Le forze sociali, infatti, ritengono che non basti più solo la Naspi a sostenere chi è rimasto senza impiego. Il problema, però, è che sembra arrivato davvero il momento di non concentrarsi più esclusivamente su misure indennitarie ma finalmente anche su vere e proprie novità per le pensioni che possano essere davvero positive per tutti, e non ancora ristrette, limitate e sperimentali.