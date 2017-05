Test Invalsi: prove aggiornamenti in tempo reale italiano quinta e seconda elementare oggi. Risultati, domande e risposte corrette

Sono iniziati i test Invalsi di italiano: ecco come fare ad avere aggiornamenti in tempo reale sulle prove.

Al via i test Invalsi per la scuola elementare. Oggi mercoledì 3 maggio 2017 è il giorno della prova d'italiano (II e V primaria), di cui forniremo aggiornamenti in tempo reale su risultati, domande e risposte corrette non appena disponibili. Stessa cosa venerdì 5 maggio quando gli stessi alunni si cimenteranno con la prova di matematica. I test puntano alla misurazione dei livelli di apprendimento nelle due materie raggiunti dagli alunni della seconda e quinta classe della scuola primaria e dagli studenti della classe seconda della scuola secondaria di secondo grado. Alla base di questa (contesta) procedura c'è la volontà di dotare il Paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti dalla Scuola in linea con le esperienze più avanzate a livello internazionale.

Test Invalsi: prove aggiornamenti in tempo reale

Dove trovare le domande e le risposte corrette oltre a noi di businessonline.it? Sicuro punto di riferimento è il sito ufficiale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, al pari dei tanti siti specializzati nel comparto scolastico, come orizzontescuola.it o studenti.it. La valutazione del sistema scolastico con le prove Invalsi è da intendersi come una infrastruttura stabile e consolidata che consenta di migliorare progressivamente i livelli di apprendimento nella scuola e dunque le opportunità di sviluppo e di crescita dell'intero Paese. La rilevazione degli apprendimenti di base mediante i test Invalsi è guidata dalla duplice esigenza di migliorare l'efficacia della scuola per le fasce più deboli della popolazione scolastica e di far emergere le migliori esperienze nel Paese.

Ma come esercitarsi in vista dei prossimi test Invalsi 2017? Il web è un ottimo strumento per la preparazione e sono tante le piattaforme online, come proveinvalsi.net, che propongono l'archivio di tutte le prove Invalsi degli anni scorsi. L'intera procedura di svolge online e al termine del test è possibile conoscere immediatamente il risultato. Viene data la possibilità di mettersi alla prova su tutti i test fin proposti in passato. La procedura da seguire è molto semplice: basta scegliere la tipologia di scuola, di classe e l'anno dalle categorie e cliccare sul relativo link. In aggiunta è possibile personalizzare la prova con domande scelte. Un'altra soluzione è rappresentata dal sito della casa editrice Zanichelli: anche in questo caso l'intera procedura di svolge online e al termine del test è possibile conoscere immediatamente il risultato.

In ogni caso, il servizio nazionale di valutazione è basato su valutazioni derivate da prove standardizzate. Non si pongono in contrasto con la valutazione formativa realizzata all’interno delle scuole e con la quale non fa media. Stando al Miur, si tratta di rappresentare un punto di riferimento esterno per integrare gli elementi di valutazione attualmente esistenti. Nonostante i limiti insiti nelle prove standardizzate - si dice convinto il Ministero - solo queste possono garantire la comparabilità dei risultati conseguiti dagli alunni e dalle scuole.