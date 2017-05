Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marcucci, Di Battista, Schifani

Andare ad elezioni subito con possibilità di rilancio di importanti novità per le pensioni definendo,però, prima il sistema di voto definitivo, valido sia per Palazzo Madama che per Montecitorio, in modo da riuscire ad ottenere una maggioranza sicura e la governabilità certa nel reale caso di voto anticipato. E’ comunque importante sottolineare che se è vero, come spesso ribadito dalle ultime notizie, che le elezioni subito rappresenterebbero una ideale occasione di rilancio delle profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti senza penalità, è anche vero che anche senza elezioni subito si potrebbe assistere ad un vero rilancio delle importanti novità per le pensioni in vista delle elezioni amministrative che per il neo rieletto segretario della maggioranza potrebbero rappresentare un’ulteriore conferma al potere riacquisito, conferendogli maggiore forza.

Le ultime affermazioni di Marcucci e impatto su novità per le pensioni

Tra le ultime notizie, l'ipotesi paventata dal nuovo segretario della maggioranza di un sistema di voto senza alcun premio di maggioranza, nè alla lista, nè alla coalizione, con soglia di sbarramento al 5%. Per Andrea Marcucci, particolarmente vicino al segretario della maggioranza, è necessario avere entro l'estate il testo definitivo per il nuovo sistema di voto, perchè bisogna essere pronti alle nuove elezioni, sia che si tengano ad ottobre, sia che si tengano il prossimo anno. Marcuccui ha recentemente anche parlato di una possibile alleanza con pentastellati e centrodestra, sottolineando che la governabilità certa non dipende solo dalle larghe intese. Per Marcucci, infatti, l'accordo con altre forze politiche dovrebbe essere decisamente ampio per riuscire a garantire gli equilibri a Palazzo Madama.

Le ultime posizioni di Di Battista e conseguenze per novità per le pensioni

Rispetto all'ipotesi di modifiche appena riportate per il nuovo sistema di voto, Alessandro Di Battista dei pentastellati preferirebbe però premio alla lista e certezza di governabilità senza dover necessariamente ricorrere ad alcuna alleanza ma si è detto anche disposto a trovare un accordo con il segretario della maggioranza sui correttivi per la governabilità, intervenendo sul premio di maggioranza e sulle soglie di sbarramento. Obiettivo dei pentastellati sarebbe l’estensione del sistema di voto già proposto anche per Palazzo Madama con qualche piccola correzione.



I pentastellati, come riportano le ultime notizie, da sempre, però, ribadiscono il no ad alleanze e coalizioni, con l'obiettivo di raggiungere la maggioranza sicura da soli, anche se sembrerebbe decisamente difficile. Punto a loro favore, potrebbe essere puntare su quei temi particolarmente cari ai cittadini che li permetterebbero di conquistare più voti e consensi, a partire da quelle importanti novità per le pensioni che da sempre loro rilanciano e sono richieste dai lavoratori stessi, come quota 100, quota 41 senza oneri, cancellazione delle elevatissime pensioni alle alte cariche istituzionali senza dimenticare l'assegno universale per tutti.

Le recenti posizioni di Schifani e conseguenze per novità per le pensioni

Il sistema proporzionale andrebbe bene anche per Renato Schifani di Forza Italia che ha parlato di questa modulazione come scelta importante per riuscire a garantire in maniera certa tanto la rappresentanza quanto la governabilità, nel caso di elezioni subito, ma anche rimandate, mentre resta ancora in ballo l’ipotesi di una grande alleanza trasversale tra centrodestra e centrosinistra, con l’obiettivo di lavorare su punti comuni e di convergenza, come le importanti novità per le pensioni per tutti.

Entrambi gli schieramenti politici, infatti, sostengono tanto la necessità di novità per le pensioni, strettamente collegate all’occupazione, quanto l’urgenza di nuove misure di sostegno sociale, come quell’assegno universale proposto qualche tempo dal segretario della maggioranza, ma appoggiato dal leader di Forza Italia, strettamente collegato alla ricerca concreta di un nuovi impiego o alla partecipazione di corsi di formazione professionale o specializzazione per l’inserimento nel mondo lavorativo.