Ddl Concorrenza: misure e novità ufficiali approvate Governo Gentiloni. Cosa cambia

Via libera a Palazzo Madama al Ddl Concorrenza 2017 del governo Gentiloni: dopo tanto tempo, quasi due anni, di discussione finalmente il nuovo Ddl è stato ufficialmente approvato a Palazzo Madama ed è attesa per oggi la richiesta di fiducia da parte dell'esecutivo, cui seguirà il voto finale. Diverse le misure previste che cambieranno decisamente il mercato per quanto riguarda:

pensioni; assicurazioni rc auto; farmacie; professioni; banche; comunicazioni; poste; energia; ambiente; trasporti.

Ddl Concorrenza: modifiche in materia di novità per le pensioni

Con il Ddl Concorrenza arriva la prima concreta novità per le pensioni di pensione anticipata per gli iscritti ai fondi pensione che potranno andare in pensione prima riscattando quanto versato nel fondo fino al momento della richiesta di uscita. Possono andare in pensione anticipata gli iscritti ai fondi delle singole casse di categoria nel caso di cessazione di attività e di non occupazione da lungo tempo.

Dddl Concorrenza: modifiche in materia di assicurazioni rc auto

Novità in arrivo anche per le assicurazioni rc auto: il nuovo Ddl concorrenza, infatti prevede sconti per gli automobilisti che accettano di installare la scatola nera sul proprio veicolo, l'ispezione del veicolo e di dotarsi del sistema che blocca l'avvio del motore per elevato tasso alcol emico. Sconti sulle polizze Rc Auto previsti anche nelle regioni a più alto tasso di incidenti. Il testo prevede inoltre la definizione di tabelle per il risarcimento delle macro e delle microlesioni derivanti da sinistri; l’obbligo per le compagnie assicurative di decidere preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe Rc auto; norme per contrastare le frodi assicurative; e acquisizione di maggiori poteri dell'Ivass, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che dovrà vigilare e controllare che vengano attuate tutte le norme previste dal nuovo testo.

Modifiche in materia di farmacie

Con il nuovo Ddl Concorrenza cambiano anche le norme relative alle farmacie, che potranno essere società di capitali a condizione che la società si occupi esclusivamente di gestione di farmacie. I soci dovranno essere persone iscritte all'albo dei farmacisti, che abbiano conseguito una titolarità o l'idoneità o che abbiano effettuato almeno due anni di pratica professionale e non potranno essere medici. Non potranno partecipare alle società nemmeno informatori scientifici e produttori di farmaci.

Le altre novità prevedono la possibilità di trasferimento per le farmacie che si trovano in comuni piccoli (6.600 abitanti) in altri comuni della stessa regione, accettando di versare una tassa di concessione governativa; cancellazione del limite delle titolarità di quattro farmacie e della condizione che le stesse farmacie siano ubicate nella provincia dove la società ha sede legale; nuove norme per obbligo di vendita solo in farmacia dei farmaci di fascia C con obbligo di ricetta; novità per orari e periodi di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, che potranno rimanere aperte anche oltre gli orari e i turni stabiliti, previa comunicazione all'autorità sanitaria competente, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'informazione alla clientela, attraverso cartelli affissi all’esterno dell’esercizio.

Ddl Concorrenza: modifiche in materia di professioni

Cambiano alcune norme relative a determinate professioni, da notai, ad avvocati, a odontoiatri. Per quanto riguarda i notai, cambiano le regole inerenti tale professione per quanto riguarda i loto obblighi e in relazione ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale. Stando alle ultime notizie, infatti, gli avvocati avranno la possibilità di costituire più di un'associazione professionale e avranno l’obbligo di presentazione del preventivo in forma scritta che riporti ogni voce spesa di spesa nel dettaglio all'assistito, senza richiesta necessaria da parte di quest’ultimo. Infine, per quanto riguarda l'attività odontoiatrica da parte di società, il testo stabilisce che il direttore sanitario (anche di strutture sanitarie polispecialistiche con un ambulatorio odontoiatrico) sia iscritto all'albo degli odontoiatri e svolga tale funzione solo presso un’unica struttura.

Ddl Concorrenza: modifiche in materia di banche e comunicazioni

Il nuovo Ddl Concorrenza prevede modifiche anche per quanto riguarda settore banche e comunicazioni. Per quanto riguarda le banche, cambiano i costi delle chiamate per l'assistenza clienti nel settore bancario; è stato poi stabilito l’obbligo di presentazione di almeno due preventivi nel caso di richieste mutui o prestiti da parte di due differenti assicurazioni che nulla hanno anche fare con le banche stesse. Per quanto riguarda invece il settore comunicazioni, è prevista la semplificazione delle procedure per la mobilità della domanda della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet e delle modalità di recesso o di passaggio a un altro operatore; i contratti di promozione potranno durare massimo 24 mesi; e previste novità anche in tema di comunicazioni indesiderate. La telefonata di telemarketing sarà permessa solo se l'abbonato darà esplicito consenso.

Ddl Concorrenza: modifiche in materia di Poste ed energia

Passando, invece, alle novità relative a Poste Italiane, a partire dal prossimo 10 giugno, il servizio italiano delle poste non si occuperà in maniera esclusiva dell’invio di atti giudiziari, di notifica delle sanzioni e di notifiche delle violazioni del codice della strada. Ricco di novità invece il comparto energia: stando a quanto riportano le ultime notizie del Ddl Concorrenza, dal primo giugno 2018 saranno cancellate le tariffe di maggior tutela per il gas naturale e l'energia elettrica e l'Autorità di settore (AEEGSI) predisporrà un portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato. Novità previste anche per quanto riguarda bonus elettrico e gas per gli indigenti. Il testo stabilisce anche la creazione di un apposito registro anagrafico degli impianti di carburante, benzina, gasolio, Gpl e metano, della rete stradale e autostradale.

Ddl Concorrenza: modifiche in materia di ambiente e trasporti

Il nuovo Ddl Concorrenza, in tema ambientale, prevede nuove norme per la gestione della raccolta dei rifiuti e per la gestione autonoma degli imballaggi, mentre per quanto riguarda il settore trasporti pubblici, stabilisce per le regioni l'obbligo di fornire agli utenti un servizio di biglietteria tramite sito web dedicato. Previste inoltre anche per il servizio Ncc, che oltre ad autovetture, motocarrozzette, veicoli a trazione animale, potrà contare anche sui velocipedi.