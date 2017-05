Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 senza cresce la disoccupazione, in Europa no

Torna a crescere la non occupazione nel nostro Paese: le ultime notizie sull'andamento dell'occupazione nel nostro Paese sono ancora allarmanti. La mancanza di occupazione continua a colpire i giovani, anche se secondo le ultime notizie nel mese di marzo la situazione sarebbe leggermente migliorata, con gli over 50 che, paradossalmente, risultano più occupati dei giovani, anche se secondo le ultime notizie sarebbero proprio loro a risentire ultimamente dell’andamento negativo dell’occupazione.

Si tratta di uno scenario che, a prescindere dalla concreta mancanza di occupazione, dipende fortemente anche dal sistema pensionistico del nostro Paese, considerato il più rigido della comunità, molto più di quello di Francia, dove si va in pensione a 62 anni, e Germania, dove si va in pensione a 64 anni, in entrambe in casi con possibilità di anticipo a 55-57 anni con penalità. E questa soglia di uscita consente un regolare ricambio generazionale a lavoro con possibilità di ingresso nel mondo occupazionale di quei più giovani che rappresentano una vera e propria risorsa per il rilancio economico di un Paese.

La situazione occupazionale in Europa e sistemi pensionistici meno rigidi

L’esistenza di sistemi pensionistici meno rigidi insieme a condizioni economiche migliori, seppur solo leggermente per quanto riguarda alcuni Paesi, sono il motivo del grande gap esistente tra il nostro Paese e altri Paesi d’Europa per quanto riguarda la situazione occupazionale. Mentre, infatti, nel nostro Paese la non occupazione cresce, in altri Paesi d’Europa no, al contrario, sono la meta preferita di tantissimi italiani in cerca di fortuna o semplice riconoscimento di un merito che in patria non ottengono, a dimostrazione del fatto che oltre i nostri confini, però, le possibilità di lavoro sono numerose e molteplici.

Stando alle ultime notizie, infatti, a marzo il tasso di disoccupazione nei Paesi dell’Ue è al 9,5%, stabile su base mensile e in calo rispetto al 10,2% di marzo 2016, attestandosi, come riportano le ultime e ultimissime notizie, come il dato migliore da aprile 2009. In particolare, secondo quanto riportano le ultime notizie, base annua, la disoccupazione è scesa in 23 Paesi, mentre è stabile in Francia e Austria, ed è crescita in Danimarca (da 6% al 6,2%), in Lituania (da 8% a 8,1%) e soprattutto (da 11,5% a 11,7%).

Situazione occupazionale nel nostro Paese e necessità di novità per le pensioni

Nel nostro Paese, infatti, il tasso di disoccupazione a marzo è nuovamente salito all’11,7%, con un incremento di 0,1 punti rispetto al mese di febbraio, ultime notizie che impongono oggi più che mai la necessità e l’urgenza di cambiamenti e misure atte ad un rilancio dell’occupazione, soprattutto giovanile. E ben sappiamo che queste misura potrebbero essere quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti che avrebbero il duplice vantaggio di rilanciare il mercato giovanile, con prepensionamento dei lavoratori più anziani e impiego dei più giovani nei posti lasciati liberi proprio dai più anziani, ma anche in termini di risparmi, seppur nel lungo periodo. E si tratta di novità per le pensioni che alla luce delle ultime notizie sulle criticità occupazionali che ancora si registrano nel nostro Paese stanno diventando sempre più urgenti.

E’, infatti, diventata decisamente insostenibile soprattutto la condizione lavorativa dei più giovani per cui non esiste alcuna prospettiva di futuro, né di realizzazione professionale, né di realizzazione nella vita privata, non avendo autonomia e mezzi di sostentamento per eventuali famiglia, né di futuro pensionistico. E’ una tendenza che deve essere invertita, sia per garantire ai giovani di oggi di crearsi una vita soddisfacente, sotto ogni punto di vista, sia per permettere l’avvio di un ciclo economico positivo, attraverso rilancio del lavoro giovanile, e quindi di produttività e consumi. Rivedere, dunque, l’attuale sistema significherebbe sbloccare la situazione occupazionale del nostro Paese.