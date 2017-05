Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 ennesimo esempio di priorità e budget

Commissariata la compagnia aerea di bandiera italiana: le ultime notizie confermano, infatti, il commissariamento di Alitalia, con la nomina ufficiale di tre commissari appunto che per sei mesi, secondo quanto stabilito, avranno il compito di amministrare la compagnia per cui, come riportano le ultime notizie, non dovrebbero essere previsti cambiamenti e modifiche di operatività e programmazione dei voli. Per permettere alla compagnia di continuare a lavorare è stato concesso dallo Stato un prestito ponte di ben 600 milioni di euro.

Caso compagnia di bandiera nazionale nuovo caso di priorità di budget

Le ultime notizie sul prestito ponte come soluzione momentanea per il salvataggio della compagnia di bandiera nazionale rappresentano solo un ennesimo esempio di come vengano effettivamente gestite le priorità nel nostro Paese, cioè con soluzioni rapide solo nei momenti di acuta necessità e urgenza, quando cioè il problema arriva davvero ad esplodere, quando, al contrario, in maniera molto più tranquilla e controllata, si potrebbero affrontare i diversi problemi di volta in volta appena si presentano, senza aspettare di arrivare a situazioni tanto estreme da rischiare, come in questo caso, di perdere del tutto addirittura la propria compagnia di bandiera.

Eppure il caso esiste già da tanto, troppo tempo. Tuttavia, è come se nel nostro Paese si fosse presa l’abitudine di gestione delle difficoltà solo quando diventano urgenze, senza una chiara e definitiva visione di situazione attuale e futuro a 360 gradi. E si tratta di un metodo di lavoro che, chiaramente, non è risolutivo di problemi ben più profondi e che implica solo uno spreco di soldi. Se, invece, le urgenze si affrontassero in maniera diversa, anche attraverso una regolare pianificazione di budget, probabilmente si avrebbero le risorse economiche per lavorare di volta in volta sulle diverse questioni.

I 600 milioni dati i tempi stretti per il salvataggio di Alitalia, inoltre, dimostrano ancora come per l’esecutivo vi siano sempre delle priorità cu sui concentrarsi rispetto ad altri interventi, comunque importanti e fondamentali, ma sempre rimandati, come le profonde novità per le pensioni. Vien da pensare che, forse, si preferisce investire soldi sempre in altri provvedimenti perché riguardano quelle questioni, proprio come la compagnia di bandiera, in cui sono coinvolti troppi interessi, per tutti. Le novità per le pensioni, invece, non celano nulla se non una reale necessità dei lavoratori che evidentemente non vengono considerati prioritari. Ed è questo lo sbaglio più grave che si sta compiendo nel nostro Paese: sottovalutare e svalutare i reali bisogni dei cittadini, dei lavoratori, quando sono loro che sostengono effettivamente il Paese.

Budget per compagnia di bandiera e ancora nulla per importanti novità per le pensioni

Stando a quanto riportano le ultime notizie, negli ultimi dieci anni, per sostenere la questione Alitalia, lo Stato ha complessivamente stanziato ben 7 miliardi di euro, una cifra enorme a fronte di nulla o quasi per l’attuazione di novità per le pensioni. E con questi 7 miliardi di euro destinati alla compagnia di bandiera si sarebbe potuto fare davvero tanto per le pensioni, come:

novità per le pensioni di quota 100, per cui servirebbero appunto 7 miliardi di euro circa; novità per le pensioni di quota 41 per tutti, per cui servirebbero 5 miliardi di euro circa; assegno universale, per cui servirebbero, secondo le stime, 10 miliardi, ma che con 7 certamente avrebbe potuto già essere avviato.

Ma invece nulla. Ora le ultime notizie confermano l’arrivo di ulteriori 600 milioni di euro, subito disponibili, quando dovevano essere dati al massimo 300 milioni e quando non poteva esser dato più di 600-700 milioni per le ultime novità per le pensioni di mini pensioni e quota 41, come si diceva. Inoltre, i tempi decisamente rapidi di soluzione del problema della compagnia di bandiera, con la nomina dei commissari in meno di 5 giorni, e massima convergenza tra i diversi schieramenti politici, dimostrano ancora come l’affrontare priorità importanti per lo Stato non sia poi così difficile come la definizione di profonde novità per le pensioni per cui si continua ancora a temporeggiare dopo due anni di discussioni e per cui si continuano a fare ancora errori e scelte di investimento sbagliate pur di dare contentini. Ne sono un esempio la staffetta ma anche le ultime novità per le pensioni di mini pensione con e senza oneri e quota 41. Ma ancora nulla si fa per novità per le pensioni universali per tutti e strutturali.