Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 approvati 2 anni per uscire prima da Ddl Concorrenza

Andare in pensione fino a due anni prima con novità per le pensioni in Ddl Concorrenza 2017: cosa prevede e nuove regole

Dopo il via libera a Palazzo Madama, il Ddl Concorrenza 2017, dopo oltre due anni di discussioni, blocchi, ripese e ritardi, finalmente si avvia al voto finale e, stando alle ultime notizie, rappresenta il primo passo concreto dell’attuale esecutivo verso l’approvazione di concrete novità per le pensioni. Il testo, infatti, prevede una norma strettamente collegata alle novità per le pensioni di uscita prima. Ma cosa prevede questa norma? Per chi vale? E cosa potrebbe preannunciare rispetto alle altre richieste di profonde novità per le pensioni di uscita prima per tutti?

Nuovo Ddl Concorrenza e prima reale novità per le pensioni

La norma contenuta nel nuovo Ddl Concorrenza permetterebbe di andare in pensione prima fino a due anni a tutti i lavoratori iscritti ai fondi delle singole casse di categorie, come medici, ingegneri, avvocati, medici, magistrati, architetti, giornalisti. L’uscita prima potrebbe essere richiesta nel caso di cessazione della propria attività o nel caso di non occupazione da lungo tempo, riscattando quanto effettivamente versato nel fondo fino al momento della richiesta di uscita. Si tratta di una novità per le pensioni che fondamentalmente riprende quanto già fatto. La novità per le pensioni inserita nel nuovo Ddl concorrenza rappresenta una modifica dei requisiti di pensione per alcune persone ma rappresenta un prima reale cambiamento strutturale per tutta una categoria di persone, la prima nell’attesa che l’esecutivo finalmente si prepari ad approvare quelle importanti novità per le pensioni tanto richieste dai lavoratori e che avrebbero il grande vantaggio di rivedere l’attuale sistema, decisamente troppo rigido, con conseguente rilancio di occupazione giovanile, produttività ed economica in generale.

Le auspicate e tanto richieste novità per le pensioni in tal senso sono:

novità per le pensioni di revisione delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcuna penalità; novità per le pensioni di quota 100.

Al momento un primo passo verso la pensione anticipata per tutti è stato fatto con la nuova norma del Ddl Concorrenza, novità per le pensioni di uscita prima che segue, fondamentalmente, quanto già anticipato dalla novità per le pensioni che permette di andare in pensione anticipata ai lavoratori iscritti al fondo Enasarco.

Novità per le pensioni di uscita prima con Fondo Enasarco

Gli iscritti al Fondo Enasarco, infatti, possono già andare in pensione anticipata fino a due anni prima, cioè a 64 anni, rispetto all’attuale dei 66 anni di età, accettando una decurtazione sulla pensione finale del 5% che sarà permanente. Possono iscriversi al Fondo Enasarco coloro che sono:

agenti di commercio e rappresentanti che operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di aziende italiane; agenti che svolgono l’attività in forma individuale o societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.