Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 più significativa riunione Forze Sociali-Esecutivo

Attesa la nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo importante per ulteriore rilancio di novità per le pensioni: cosa aspettarsi

Occhi particolarmente puntati sulla nuova riunione che tra circa 24 ore si terrà tra forze sociali ed esecutivo e che dovrebbe prevedere un nuovo avvio del momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie, potrebbero rientrare nelle prossime stesure del nuovo documento di programmazione economica. O, per le meno, questo è quanto si diceva fino a qualche settimana fa, forse fino a quando dal Dicastero dell’Occupazione non è arrivato l’annuncio di una nuova ipotesi di taglio delle imposte sull’occupazione, nuova misura che sarebbe stata pensata proprio per rilanciare la stessa occupazione.

Cosa aspettarsi alla nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo

Il punto è che, però, la nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo dovrebbe rilanciare effettive ulteriori novità per le pensioni che, stando alle ultime notizie ancora decisamente negative sull’andamento dell’occupazione nel nostro Paese, sembrerebbero molto più necessarie e urgenti. Ma probabilmente, secondo le ultime notizie, solo una delle ulteriori novità per le pensioni ipotizzate potrebbe davvero rientrare nel nuovo iter economico, che potrebbe essere rilanciata dopo l’esito delle primarie della maggioranza per rafforzare questa vittoria con le prossime elezioni amministrative di giugno.

Ma la riunione di domani potrebbe prospettarsi anche come una nuova occasione per fare il punto sugli ancora mancanti atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ad essa collegata. Dunque, la nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo potrebbe rivelarsi importante perché:

potrebbe essere l’occasione per decidere almeno un elemento da inserire nel nuovo documento economico per riuscire ad avere un maggior consenso nel caso di elezioni politiche subito o anche se non si andasse ad elezioni subito; potrebbe arrivare a decisioni importanti per la crescita del consenso in vista delle elezioni amministrative che potrebbero traghettare verso elezioni subito; potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sugli atti finali ancora attesi relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41.

Se, infatti, si deciderà di far qualcosa per aumentare il consenso in vista delle prossime amministrative, è plausibile pensare che questo qualcosa sarà strettamente collegato alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, attraverso, per esempio:

un allargamento di chi può farne richiesta; un aumento di qualche centinaia di milioni per la loro attuazione; estensione delle condizioni eventuali di accesso.

E forse il motivo per cui si sta tardando nella presentazione degli ultimi due atti finali relativi proprio a mini pensione e quota 41 è proprio quello di capire se sussistono effettivamente le condizioni per modificare queste stesse novità per le pensioni, rendendole leggermente più agevoli.



Importanti ulteriori novità per le pensioni da riprendere in momento successivo

Si attende, dunque, mentre al momento non resta che constatare come finora non sia stato fatto nulla di concreto per tutti e le precedenti riunioni tra esecutivo e forze sociali siano state piuttosto deludenti. Del resto, stando a quanto riportano le ultime notizie, delude anche il fatto che, per esempio, il momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni non contempli al momento novità per le pensioni di quota né novità per le pensioni di quota 41 per tutti, che probabilmente verranno ancora messe da parte per poi essere usate, forse, in vista di reali elezioni. E così, secondo le ultime notizie, le ulteriori novità per le pensioni che saranno affrontate nella nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo potrebbero essere:

novità per le pensioni di pensione di garanzia per i giovani; novità per le pensioni di modifica del meccanismo delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base alla tipologia di occupazione che si svolge.