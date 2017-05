Test Invalsi 2017: quinta e seconda elementare italiano. Prove, simulazioni e risultati. Siti web e link consigliati

Non solo è possibile esercitarsi online sulle prove Invalsi, ma le piattaforme via web forniscono in tempo reale il risultato della prestazione.

Nuova sessione delle Prove Invalsi 2017 per gli studenti della seconda e della quinta primaria. Mercoledì è il turno prova invalsi d'italiano, venerdì di matematica. Anche noi di businessonline.it pubblicheremo tracce, risultati, soluzioni, domande e risposte della prova Invalsi 2017 non appena disponibili. Un ampio speciale sulle prove Invalsi con tanti di consigli e suggerimenti utili è presente sul sito skuola.net, uno dei siti più consultati in ambito scolastico. Facciamo presente come durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l'uso dei righello, squadra, compasso e goniometro. La prova di matematica è stata progettata e realizzata seguendo metodi e criteri analoghi a quelli delle altre prove di matematica per le classi del primo ciclo d'istruzione.

Tuttavia, poiché si rivolge ad allievi che hanno già frequentato la scuola per almeno dieci anni, i contenuti proposti richiedono l'uso di strumenti in parte diversi da quelli previsti per le altre prove di matematica delle rilevazioni nazionali Invalsi. A seguire martedì 9 maggio sarà la volta degli alunni della classe seconda secondaria di secondo grado per le prove di matematica, italiano e per il questionario studente.

Test Invalsi 2017: siti web e link consigliati

Fra i portali più completi per esercitarsi in vista del proprio turno c'è proveinvalsi.net. In questo spazio web è possibile trovare tutte le domande assegnate negli scorsi anni. Non solo sarà possibile esercitarsi online e gratuitamente, ma il sistema fornisce in tempo reale il risultato della prestazione, le risposte sbagliate e le correzioni. L'intera esercitazione sarà svolta in maniera anonima. In archivio anche prove differenziate per gli alunni diversamente abili ovvero oltre 600 test suddivisi per classe, area di apprendimento e disabilità. Vale la pena visitare anche il sito della Zanichelli. La casa editrice bolognese propone esercitazioni per studenti e indicazioni per insegnanti.

Ecco poi il sito ufficiale dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'ente che predispone le prove per la verifica delle competenze, i cui contenuti non vanno ovviamente trascurati dagli studenti. Altro materiale per esercitarsi in vista del test è presente sul sito Engheben, arricchito tutti gli anni con nuovo materiale su cui esercitarsi. Non c'è bisogno di caricare il test, stamparlo e modificarlo, ma basterà rispondere online alle domande e vedere la correzione subito dopo aver finito la prova.

Anche se alla prova verrà attribuito un punteggio che dipende dal numero delle risposte esatte, non si tratta di un compito in classe ovvero non viene attribuito alcun voto e non c'è alcuna influenza sulle valutazione di profitto. Il test Invalsi ha una finalità statistica ed è finalizzata a raccogliere informazioni utili per orientare meglio le politiche formative nazionali e locali da parte del governo e per migliorare le prestazioni istituzionali a beneficio delle singole scuole. In aggiunta ai questionari disciplinari, agli alunni della classe quinta viene somministrato anche un questionario per rivelare gli aspetti di contesto e di sfondo socio-culturale.