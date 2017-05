Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Marattin, Dettori, Cassano

Ci si prepara alla nuova riunione tra forze sociali ed esecutivo, occasione attesa per un rilancio di ulteriori novità per le pensioni con la speranza che non si tratti di aspettative nuovamente deluse. Finora, infatti, le nuove riunioni tra forze sociali ed esecutivi hanno sempre riguardato altri temi, come ruolo e poteri dell’ente di gestione delle pensioni. E le ultime notizie sull’ipotesi di taglio delle imposte sull’occupazione, annunciata dallo stesso Dicastero dell’Occupazione proprio per rilanciare il lavoro soprattutto giovanile non fanno ben pensare ad una concretizzazione di ulteriori novità per le pensioni.

Ed effettivamente rispetto alle tanto richieste e attese novità per le pensioni di quota 100 e di quota per tutti, le ulteriori novità per le pensioni che potrebbero essere rilanciare nel momento successivo di analisi delle ulteriori novità per le pensioni dovrebbero essere:

novità per le pensioni di pensione di garanzia per i giovani; novità per le pensioni di modifica del meccanismo delle probabilità di vita; novità per le pensioni in base alla tipologia di occupazione che si svolge.

Le ultime posizioni di Marattin e impatto su novità per le pensioni

Secondo il viceministro dell’Economia, Luigi Marattin, le nuove riunioni tra esecutivo e forze sociali potrebbero rappresentare le occasioni migliori per rilanciare le importanti novità per le pensioni, nonostante sia tra quei tecnici del Tesoro che non ritengono ancora prioritarie le novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti per un rilancio dell’economia che, secondo quanto tanti sostengono, deriverebbe invece da nuova spinta a occupazione giovanile e produttività, chiaro risultato delle profonde novità per le pensioni di revisione dei requisiti pensionistici attuali.

Le ultime posizioni della Dettori e conseguenze per novità per le pensioni

Rossana Dettori, tra i nuovi segretari confederali, insieme a Vincenzo Colla, Roberto Ghiselli, Giuseppe Massafra, Nino Baseotto e Tania Scacchetti, stando a quanto riportano le ultime notizie, spinge perché il momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni si focalizzi su novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti, che ritiene strettamente collegate e occupazione e suo relativo rilancio e crescita economica. Ma prima punta anche alla presentazione finalmente ufficiale e definitiva di tutti gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 ancora attesi. Le ultime notizie, infatti, confermano l’arrivo dell’atto per la mini pensione senza oneri ma ancora nulla per mini pensione con oneri e quota 41, il che farebbe presupporre un ritardo della loro entrata in vigore ma anche ancora possibili cambiamenti relativi alle stesse novità per le pensioni che, in vista delle prossime elezioni amministrative e soprattutto dopo l’esito delle primarie della maggioranza, potrebbero prevedere ulteriori allargamenti per ulteriori consensi.

Le recenti affermazioni di Cassano e impatto su novità per le pensioni

Apre a novità per le pensioni di revisione del meccanismo delle probabilità di vita il Sottosegretario all'Occupazione, Massimo Cassano, secondo cui si tratta di un sistema che dovrebbe essere modulato innanzitutto in base alla tipologia di occupazione in cui si è impiegati. Del resto, nonostante il Dicastero dell’Occupazione abbia parlato di riduzione delle imposte sull’occupazione come misure prioritaria, è anche vero che lo stesso Dicastero si è detto d’accordo con l’ente di gestione delle pensioni sul progetto di modifica delle probabilità di vita che prossimamente dovrebbero essere definite sulla base delle occupazioni che si svolgono, con elaborazione di appositi dati tecnici.