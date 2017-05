Offerte Cellulari a Maggio 2017: sconti, offerte e aumenti 3 Italia, Wind, Vodafone, Tim. Offerte migliori

Il maggiore attivismo dei vari 3 Italia, Wind, Vodafone, Tim si registra sul fronte delle tariffe e delle promozioni per chi intende cambiare operatore telefonico. Il tutto mentre questo mese di maggio si caratterizza per una serie di aumenti delle tariffe, molti già introdotti nelle scorse settimane, ma da cui è sempre possibile recedere. La maggior parte delle proposte, come vedremo a breve, è comunque a tempo ovvero valide per un periodo di tempo per cui occorre eventualmente decidere subito se aderire o meno.

Wind

Proprio in queste ore Wind ha messo sul tavolo Golden Ticket con Wind Talk per chi passa all'operatore arancione mantenendo il numero. La tariffa per cellulari All Inclusive Limited Edition 10 comprende 1.000 minuti di conversazione telefonica veri verso tutti, 100 SMS verso tutti, 5 GB di Internet a 10 euro ogni 4 settimane, a cui aggiungere il costo di attivazione di 9 euro. Per partecipare è necessario installare l'App WindTalk sul proprio cellulare, scegliere Gioca e Vinci e cliccare su Gioca Ora. Ma solo fino al 4 giugno 2017.

Vodafone

Per chi decide di migrare a Vodafone, ecco la Vodafone Special 7 GB ovvero 1.000 minuti di chiamate verso tutti e 7 GB di Internet in 4G a 7 euro ogni 4 settimane, oltre a 8 euro solo la prima volta. A questa proposta si affianca Vodafone Special 1000 10 GB: 1.000 minuti verso tutti, minuti illimitati verso un numero Vodafone, 1.000 SMS verso tutti e 10 GB in traffico web a 10 euro ogni 4 settimane.

Si ricorda che Vodafone ha modificato le condizioni economiche del piano della SIM per alcune ricaricabili con un aumento di spesa pari a 49 centesimi a settimana, addebitati anticipatamente ogni 4 settimane. L'operatore telefonico spiega che chiamando il 42828 tutti i clienti interessati da questa modifica potranno ogni domenica parlare gratis con tutti i numeri e navigare gratis fino a 2 GB. I clienti interessati ricevono un SMS informativo e possono cambiare il piano della propria SIM chiamando il 42593 o recedere dai servizi Vodafone o passare ad altro operatore senza penali entro 30 giorni dalla ricezione dell'SMS.

Tim

Tra le novità di Tim c'è una nuova proposta winback ovvero pensata per chi decide di cambiare operatore. Si tratta di Tim Ten GO +3 e comprende chiamate illimitate e 13 GB di traffico web in 4G per i primi 12 mesi, poi 10 GB, a 10 euro ogni 4 settimane. Il tutto mentre si affaccia sul mercato l'operatore low cost Kena Mobile, dietro a cui è presente la stessa Tim. Tre le tariffe sottoscrivibili:

Kena Voce: 1.000 minuti verso tutti senza scatto alla risposta (non comprende Internet e SMS) a 3,99 euro ogni 30 giorni Kena Internet: 4 GB di traffico web 3G a 3,99 euro (non comprende chiamate e SMS) ogni 30 giorni Kena Digital: 600 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile, 100 SMS e 6G B di Internet 3G a 9,99 euro ogni 30 giorni

3 Italia

Fino al 27 maggio 3 Italia permette di sottoscrivere la tariffa per ricaricabili che include a settimana 250 minuti verso tutti, 2,5 GB di traffico dati a 1,25 euro.