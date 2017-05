Cambiare operatore cellulare, telefono, Adsl: nessun penale o costo. Ufficiale dall'Agcom

L'utente non deve preoccuparsi di nulla e per cambiare operatore mantenendo il proprio numero è sufficiente che aderisca a una nuova offerta commerciale.

Le indicazioni sono chiare e non si prestano a interpretazioni: gli utenti italiani devono poter cambiare operatore di cellulare o Adsl senza pagare alcuna penale ovvero senza alcun costo. A precisarlo è stata l'Agcom intervenendo ancora una volta sulla questione della portabilità del numero ovvero della possibilità di conservare il proprio numero telefonico fisso o mobile pur cambiando il gestore fornitore del servizio. L'intervento dell'Autorità non è casuale perché segue ai rincari applicati nelle ultime settimane da molti operatori e soprattutto alla trasformazione del canone mensile con addebiti ogni 28 giorni anziché ogni mese. Un piccolo cambiamento che si traduce in molti ricavi per le compagnie telefoniche e in aggravi di spesa per i consumatori.

Cambiare operatore cellulare, telefono, Adsl

Ebbene, secondo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'utente non deve preoccuparsi di nulla e per cambiare operatore mantenendo il proprio numero è sufficiente che aderisca a una offerta commerciale del nuovo operatore e comunichi il proprio codice di trasferimento dell'utenza. Non è necessario comunicare il recesso al vecchio operatore perché sarà compito del nuovo avviare la procedura corretta e trasmettere quanto necessario. E soprattutto non occorre aprire il portafogli. Per quanto riguarda la rete fissa, nel caso della fatturazione a 28 giorni (su cui la stessa Agcom ha acceso il semaforo rosso sin dal mese di giugno), gli operatori devono ben evidenziare che i clienti andranno a pagare l'8,6% in più. Provando a dare un'occhiata alle proposte attuali, per chi abbandona 3 Italia e i gestori virtuali, Tim propone Ten Go e Deca Go.

Ten Go: chiamate senza limiti e 10 GB di traffico web in 4G a 10 euro, ogni 28 giorni. Deca Go: 1.000 minuti e 10 GB in 4G. I costi sono rispettivamente a 12 euro, ogni 28 giorni.

Occore precisa come l'attivazione può avvenire solo via telefonica con un contatto da parte di Tim o attraverso uno dei coupon ad hoc che si trovano nei negozi dell'operatore telefonico.

Wind ci prova con All Inclusive Limited Edition 8 pensata chi decide di abbandonare Vodafone, Tim o i gestori virtuali. Prevede 500 minuti di conversazione verso tutti, 100 SMS da inviare senza distinzioni tra compagnie telefoniche e 5 GB di traffico Internet a 8 euro, sempre ogni 28 giorni, oltre a una spesa iniziale di 9 euro. Con All Inclusive Limited Edition 10 Wind porta 1.000 i minuti di chiamate verso tutti, lascia a 100 gli SMS e 5 GB di di Internet in 4G a 10 Euro ogni 28 giorni. Ecco quindi i movimenti di Vodafone:

per i clienti Tim c'è la tariffa Special 1000 Super che comprende 1.000 minuti di conversazione, 1.000 sms e 3 GB di traffico web in 4G a 10 euro per i primi tre rinnovi, poi 13 euro per i clienti 3 Italia c'è il piano tariffario Special 4 GB che prevede 1.000 minuti di telefonate verso tutti e 4 GB di Internet a 7 euro ogni 4 settimane per i clienti Wind ecco l'offerta che mette sul piatto 1.000 minuti di conversazione, 1.000 sms e 7 GB di traffico web a 10 euro ogni 4 settimane.