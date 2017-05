Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 duro attacco di Boeri contro esponenti e forze sociali

Mentre si attende la nuova riunione tra esecutivo e forze sociali per capire quali saranno effettivamente le ulteriori novità per le pensioni che saranno affrontate nel cosiddetto momento successivo di analisi delle pensioni, tra dubbi e incertezze, e mentre si attendono ancora tutti gli atti finali relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, finora le ultime notizie confermano che l’unico ad aver sempre portato avanti e trasformato in realtà ogni annuncio fatto è stato il presidente dell’ente di gestione delle pensioni, Tito Boeri.

Provvedimenti e novità per le pensioni concrete realizzate da Boeri

La dimostrazione di quanto fatto sono proprio i diversi atti concreti già avviati dell’ente di gestione che comprendono:

avvio dell’operazione trasparenza; verità sulle pensioni gonfiate dell’Inpdap; blocco delle erogazioni del Tfr maturato nel periodo di Cassa Integrazione e mobilità di 42 piloti, dopo una serie di indagini da cui è emerso che questi stessi piloti percepivano sia indennità di disoccupazione sia stipendi da altre compagnie; avvio ufficiale della simulazione online sul futuro pensionistico dei lavoratori; avvio di capillari controlli su tutte le gestioni speciali, per ridurre gli abusi nei versamenti pensionistici; circolare per uscita prima a 64 anni per gli impiegati del settore privato; revisione contributiva delle pensioni; revisione dei privilegi pensionistici per le forze sociali

Nuovo duro attacco di Boeri contro esponenti politici e forze sociali

Si tratta, come ben si capisce, di atti importanti che dimostrano come effettivamente l’ente di gestione delle pensioni sia riuscito a far tanto e decisamente di più per le pensioni rispetto quanto fatto da forze sociali e mondo politico. E le ultime e ultimissime notizie si concentrano su nuovo duro attacco da parte del presidente Boeri, con una lettera inviata al Gruppo Occupazione, nei confronti di esponenti politici e forze sociali che puntualmente tornano a puntare il dito proprio contro l’ente di gestione delle pensioni. E così a distanza di un po’ di tempo che ha visto dure polemiche e attacchi tra Boeri ed esponenti politici, ora Boeri, stando a quanto riportano le ultime notizie, risponde alle nuove accuse spiegando che se da una parte le critiche sono importanti perché servono a far meglio, dall’altra, gli attacchi sembrano diventati ormai solo un regole sistema per screditare lo stesso ente e si tratta di un meccanismo che, secondo Boeri, potrebbe solo far male ed avere ripercussioni negativi sui processi di riorganizzazione, riequilibrio e cambiamento tanto dell'ente stesso quanto delle importanti novità per le pensioni.

Le accuse a cui Boeri ha risposto, stando alle ultime notizie, riguardano essenzialmente il fatto che l'ente dia informazioni errate o non le dia per nulla e il fatto che lo stesso ente sia sempre in ritardo nell'attuazione delle diverse norme, che a volte vengono interpretate in maniera del tutto arbitraria, con particolare riferimento alle salvaguardie per le pensioni. Ma lo stesso Boeri, fautore dell'operazione trasparenza e unico a far qualcosa di concreto sulle pensioni, si chiede come sia possibile muovere tal genere di accuse. Pur ammettendo che, a causa di problemi amministrativi e puramente tecnici, qualche ritardo può esserci. Ma non sarebbe una particolare novità nel nostro Paese, aggiungeremmo noi.

E ha fortemente rilanciato sulla possibilità di recuperare importanti risorse economiche attraverso tagli delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali e revisione delle rendite delle forze sociali, proposte che, come sottolineato dallo stesso Boeri, sono ferme in Aula da tempo, proprio a dimostrazione del fatto che quando si tratta di toccare i privilegi dei 'grandi' si temporeggia. E di conseguenza tardano ad arrivare quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 e quota 41 per tutti, così come l'assegno universale, proprio perchè troppo costose a fronte di un budget sempre troppo limitato.