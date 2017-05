Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 modifiche decreti attuativi e seconda fase incontro Sindacati-Governo

Si continua a lavorare su due piani paralleli. C'è quello dei decreti attuativi sulle novità per le pensioni già approvate e c'è della seconda fase ovvero di quel pacchetto di nuovi provvedimenti, di cui domani è in calendario una nuova riunione tra governo e sindacati. Chi vedrà per primo il traguardo? Naturalmente formuliamo questa domanda con ironia, ma poi neanche tanta, considerando che, ultime notizie pensioni alla mano, sono oltre due mesi che i decreti finali su mini pensioni e quota 41 si lasciano desiderare. Se sulle mini pensioni senza oneri il traguardo è comunque ormai prossimo, previa introduzione di correzione così come da indicazioni della magistratura amministrativa che approfondiremo a breve, sulle mini pensioni con oneri a dominare è l'incertezza che fa anche rima con mistero. Poco o nulla si sa dell'intesa da raggiungere con gli istituti di credito chiamati a finanziare questa novità per le pensioni in cambio di una percentuale sulla somma messa a disposizione.

Pensioni ultime notizie: modifiche decreti attuativi da fare

Occorre quindi mettere mano anche all'unico decreto attuativo sulle novità per le pensioni che sembrava ormai chiuso e definito al di dà degli indispensabili passaggi burocratici. In particolare, secondo quanto messo nero su bianco dalla magistratura amministrativa (il testo non è vincolante) occorre:

rivedere la platea dei beneficiari delle mini pensioni senza oneri; riconsiderare le tempistiche per il riconoscimento delle richieste di accesso alle novità per le pensioni; precisare il sistema di riconoscimento delle richieste e successivo accesso alle mini pensioni; specificare la regola sulla sommatoria tra mini pensioni senza oneri e redditi da lavoro: oltre soglia non si perde il beneficio delle novità per le pensioni, ma si vede tagliati l'importo ricevuto; prevedere l'entrata in vigore delle novità per le pensioni dopo la pubblicazione dei decreti attuativi sulle novità per le pensioni e non a distanza di due settimane per evitare pericolosi ricorsi.

Scrivere meglio le novità per le pensioni

Insomma, la richiesta è di scrivere meglio il quadro delle novità per le pensioni, almeno quelle per la parte delle mini pensioni senza oneri perché sulle altre si sa ancora poca o nulla degli atti finali. Più specificatamente, sotto il primo punto di vista, secondo quanto si legge nelle 32 pagine del documento, manca il riferimento normativo sull'estensione delle mini pensioni senza oneri agli operai agricoli e a coloro privi dei requisiti Naspi e senza occupazione da almeno tre mesi. Occorre dunque procedere a una parziale riscrittura aggiungendo questo nuovo elemento. In seconda battuta ci sono i dubbi sui tempi entro cui i pensionandi che maturano i requisiti nell'anno in corso devono presentare domanda. Per tutti loro occorrerebbe prevedere un supplemento di 30 giorni rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno. Apportate queste modifiche, prima che le novità per le pensioni entrino ufficialmente in circolo, sono necessari una circolare dell'ente di gestione delle pensioni e un documento ministeriale da redigere con l'Ispettorato dell'occupazione.