Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Morelli, Gubitosi, Gnecchi

Prima piani di salvataggi miliardari per gli istituti di credito in difficoltà sulla via del fallimento, oggi un nuovo prestito ponte per un momentaneo salvataggio della compagnia aerea di bandiera sull’orlo del fallimento ma mai alcuna risorsa economica disponibile per l’attuazione di quelle importanti novità per le pensioni di quota 100 e di quota 41 per tutti che, invece, sono sempre più urgenti, anche alla luce delle ultime notizie sull’andamento dell’occupazione nel nostro Paese. Come più volte spiegato, infatti, le profonde novità per le pensioni permetterebbero di rilanciare occupazione giovanile e di conseguenze produttività e consumi, dando così nuovo avvio ad un ciclo economico positivo. Eppure non si fa nulla.

Le ultime posizioni di Morelli e ripercussioni su novità per le pensioni

Decisamente emblematico il caso Mps, per cui è in ballo non solo un piano di salvataggio ma anche un piano di prepensionamenti: non solo, dunque, un piano da 8,8 miliardi di euro, di 2,2 a intervento pubblico, ma, come spiegato dall’amministratore delegato, Marco Morelli, anche un nuovo piano sugli esuberi. Lo stesso Morelli sul finire dello scorso anno aveva spiegato che l’istituto di credito avrebbe ridotto il numero degli impiegati da 25.200 di fine 2016 a 22.600, grazie a 450 pensionamenti, 300 nuovi ingressi e 2.450 pensioni anticipate, per cui era stato stanziato un fondo da 550 milioni. Tuttavia, stando alle ultime notizie, il nuovo piano di risttutturazione interna dovrebbe essere più rigido di quello inizialmente proposto con tagli ulteriori dei costi che potrebbero interessare anche il personale. E per evitare i licenziamenti, bisognerebbe aumentare gli scivoli di accompagnamento alla pensione finale e le nuove trattative sarebbero proprio su questo piano di pensioni anticipate per i dipendenti in esubero dell’istituto.

Le ultime posizioni di Gubitosi e impatto su novità per le pensioni

Luigi Gubitosi è tra i commissari scelti per l’amministrazione momentanea per i prossimi sei mesi della compagnia di bandiera italiana, per cui lo Stato ha stanziato un prestito ponte di ben 600 milioni di euro, un prestito ponte per il momentaneo salvataggio della compagnia di bandiera nazionale che rappresenta l’ennesimo esempio di come si riescano subito a trovare e stanziare soldi per diversi provvedimenti che risultano sempre prioritari rispetto alle profonde novità per le pensioni che però rappresentano una vera urgenza e che continuano ad non essere affrontate. Per aiutare la compagnia di bandiera, negli ultimi anni, secondo le ultime notizie, lo Stato avrebbe stanziato ben 7 miliardi di euro negli ultimi dieci anni, cui si aggiungono gli ulteriori 600 milioni di euro di ora, subito disponibili, decisamente più dei 300 milioni che erano stati annunciati. Ma perché si trovano sempre soldi ulteriori per altri interventi e mai per le novità per le pensioni, sempre rimandate proprio perchè costose, ma davvero utili e necessarie per un rilancio dell’interna economica in generale?

Le ultime affermazioni della Gnecchi e impatti su novità per le pensioni

Le ultime affermazioni di Maria Luisa Gnecchi, membro del Comitato ristretto per le pensioni, sono state abbastanza chiare, quando dopo aver sottolineato i diversi sforzi messi in campo dallo Stato per recuperare soldi per salvare diverse situazioni, ha puntualizzato anche sul fatto che ogni volta che si chiedono, e sono stati chiesti, soldi per arrivare all’introduzione di importanti e profonde novità per le pensioni e per le diverse iniziative del Comitato sulle pensioni, a partire dalla novità per le pensioni di quota 41 per tutti, non sono mai disponibili e sembrano difficili da trovare. Una tendenza che dovrebbe essere decisamente invertita, considerando che i soldi volendo, come ben dimostrato in più occasioni, si possono recuperare e i tanti vantaggi che le stesse importanti novità per le pensioni porterebbero per un concreto rilancio dell’economia in generale.