Naspi 2017: domande e risposte a chi spetta, requisiti, calcolo, come fare domanda, casi particolari

Naspi 2017: per chi e come funziona

La Naspi 2017 è destinata a tutti coloro che perso il lavoro involontariamente e sono senza occupazione. Ma come vedremo a breve andando nel dettaglio dei destinatari della Nuova assicurazione sociale per l'impiego, ci sono condizioni ben precise da rispettare. A differenza della disoccupazione e dell'Aspi non si tiene conto del requisito anagrafico del lavoratore ma solo di quante settimane di contribuzione è stata versata.

A chi spetta la Naspi 2017 e requisiti

Non tutti possono accedere a questo strumento di sostegno al reddito per chi è rimasto senza occupazione. La Naspi 2017 non è destinata a tutti gli ex lavoratori o comunque a chi è alla ricerca di una nuova occupazione. Possono infatti percepire questo beneficio solo

gli apprendisti, i soci lavoratori che hanno sottoscritto oltre al rapporto associativo un contratto di lavoro subordinato per i quali la misura dell'indennità è pari a quella della generalità dei lavorati, i dipendenti, inclusi quadri, dirigenti e i dipendenti pubblici a tempo determinato.

Emerge allora come a rimanerne fuori siano sia i dipendenti della pubblica amministrazione con un contratto a tempo indeterminato e sia gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato. Strettamente collegati alla categoria di appartenenza ci sono i requisiti da possedere al momento di avanzare richiesta di accesso a questo strumento. Sono due, senza dei quali si rimane fuori dall'indennità per i disoccupati 2017:

30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio della disoccupazione non necessario il raggiungimento del minimale contributivo, facendo presente che maternità obbligatoria e congedo parentale si considerano periodi neutri con conseguente ampliamento, pari alla durata dell'evento, dei 12 mesi precedenti, 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni per i quali risulti anno per anno complessivamente erogata o dovuta il minimo contributivo 200,76 a settimana.

Sono perciò considerati utili ai fini della maturazione del requisito anche le settimane accreditate figurativamente per maternità obbligatoria e congedo parentale usufruita in costanza di rapporto, lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati, astensione per malattia figli fino agli 8 anni e nel limite di 5 giorni in anno solare, giornate di lavoro agricolo purché nel quadriennio risulti prevalente il lavoro non agricolo.

Calcolo e come fare domanda

La domanda di accesso alla Naspi deve essere presentata all'Inps per via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto. Si calcola sull'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni e

garantisce il 75% per retribuzione pari o inferiore a 1.195 euro; per retribuzioni superiori incremento del 25% tra il differenziale della retribuzione e 1.195 euro; non può essere superiore a 1.300 euro; non è soggetta a prelievo contributivo 5,84%; subisce un taglio del 3% ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.

Naspi 2017 e casi particolari

Attenzione ai casi particolari legati alla Naspi 2017 perché non sono ritenuti utili per la maturazione del requisito delle 13 settimane e né ai fini dei 30 giorni di lavoro effettivo, i periodi di contribuzione figurativa accreditati in caso di malattia, infortunio senza integrazione a carico azienda; cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga a zero ore, congedo e permessi in base alla legge 104; lavoro svolto in paese estero non convenzionato con l'Italia; i periodi di contribuzione non utili devono essere considerati periodi neutri con conseguente ampliamento del quadriennio.