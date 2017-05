Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 domani incontro Governo-Sindacati giovedì 4 Maggio

L'incontro di domani 4 maggio 2017 tra governo e sindacati sulle novità per le pensioni si carica di significati. Non tanto e non solo per i contenuti di un appuramento calendarizzato da tempo nel contesto del cosiddetto momento successivo sulle novità per le pensioni. Quanto per il periodo delicato in cui questa riunione viene a cadere. Arrivati a questo punto, l'esecutivo sperava di aver chiuso la partita con le attuali novità per le pensioni, quella su quota 41 e mini pensioni, con o senza oneri. E invece, a distanza di oltre due mesi dalla data in cui erano attesi, gli atti ufficiali non sono ancora pronti. O meglio:

quello sulle mini pensioni senza oneri è in fase di correzione come da indicazioni della magistratura; quello sulle mini pensioni con oneri è tenuto all'oscuro e non sono noti gli istituti di credito coinvolti nella principale novità per le pensioni.

Pensioni ultime notizie: domani incontro Governo-Sindacati

Secondo la magistratura amministrativa, l'esecutivo deve dunque rimettere mano alle novità per le pensioni prima di pubblicarle sulla Gazzetta Ufficiale. Ed è perciò inevitabile che domani farà il punto con i sindacati, di cui si attende una presa di posizione ufficiale su questi ritardi che si ripercuotono sui lavoratori intenzionati a smettere anzitempo. Il calendario delle novità per le pensioni ovvero dei tempi per avanzare richiesta e di quelli per attendere la risposta definitiva saranno perciò rivisti:

richieste di accesso alle mini pensioni senza oneri fino al 31 luglio. ritocchi per consentire pagamenti retrodatati per tutelare chi matura il diritto alle novità per le pensioni dal primo maggio.

La proposta della magistratura amministrativa è di estendere i termini per l'accoglimento delle richieste da parte dell'ente di gestione delle pensioni almeno fino al 31 luglio per coloro che entro il 2017 maturino i requisiti, rispetto alla data ipotizzata del 30 giugno. E ancora: secondo quanto di legge nel testo inviato all'esecutivo, i regolamenti attuativi devono essere rivisti per assicurare retroattivamente la piena tutela del diritto attivato dal primo maggio di quest'anno per tutti i soggetti con i requisiti previsti per smettere anzitempo con le mini pensioni.

Novità per le pensioni legate al delicato periodo

Sul quadro complessivo delle novità per le pensioni si stagliano le ombre del voto che, come da esperienze passate, rappresentano una grossa influenza. E la minaccia è doppia perché c'è quello per il rinnovo dell'esecutivo, ma c'è anche quello imminente del voto amministrativo. E il risultato di quest'ultimo potrebbe spingere o rallentare il ritorno alle urne per il ricambio della classe parlamentare e la scelta della nuova guida del Paese. Il voto, si sa, mette al centro dell'attenzione i grandi temi e tra questi rientrano con forza anche le novità per le pensioni tra cui le ipotesi di

quota 41 (solo anni di contribuzione versata) per tutti senza distinzioni, penalizzazioni e paletti; quota 100 senza penalità da intendersi come somma di età anagrafica e anni di contributi versati per accedere al trattamento di pensione.