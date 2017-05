Whatsapp non va stanotte oggi giovedì 4 Maggio 2017 da ieri sera mercoledì. Problemi non funziona, soluzioni, aggiornamenti

Non funziona Whatsapp in tarda serata di oggi mercoledì 3 Maggio e il guasto potrebbe durare almeno la notte di giovedì 4 Maggio, non si conoscono le cause del motivo per cui non va

AGGIORNAMENTO: Cosa sta succedendo a Whatsapp? Perchè Whatsapp non funziona? Continua a non funzionare anche oggi, o meglio stanotte 4 Maggio 2017 da quando ieri sera come scrivevamo sotto non va dalle 22,45.

I problemi e gli errori li abbiamo riportati sotto così come le soluzioni e cosa può causare il non funzionamento, il perchè non va e gli errori di non inviare e ricevere messaggi. E non funziona in tutta Italia, leggiamo di Milano, Roma, Napoli, torino, Firenze, Udine...ma Whatsapp non funziona non solo in tutta Italia e con tutti gli operatori, ma in tutto il mondo

E dopo Instagram la settimana scorsa, questa volta dalle 22,45 circa di questa sera oggi mercoledì 3 Maggio 2017 non funziona Whatsapp.

La famosa applicazione di messaggistica istantenea non va nè in Italia nè all'estero. Non funziona con tutti gli operatori Tim, Vodafone, 3 Italia, Wind, segno che il problema riguarda il server centrale che al momento è down.

Non si conoscono le cause dell'errore che viene dato, ma non si riesconio nè a spedire e inviare messaggi nè a riceverli nè sotto wifiu, nè sotto linea dei cellulari.

La connessione pare funzionare, ma il messaggio rimane in invio e non parte neppure.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiale e quindi non si conosce il problema, nè le cause ufficiali, anche se alcunin parlano di attacco hacker, ma è troppo presto e abbastanza banale da dire.

Non c'è nessun trucco o modo per fare funzionare al momento Whatapp, nessun modo di ripristino manuale.