Test Invalsi 2017: risultati, domande e risposte giuste matematica domani venerdì 5 maggio quinta e seconda elementare

Potrebbe essere utile non perdere di vista il sito dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ovvero l'ente che predispone i test.

Tutto pronto per i nuovi testi Invalsi per la verifica del livello di apprendimento e di competenze in italiano e matematica. Mercoledì 3 maggio è tempo dalla prova d'italiano (seconda e quinta primaria), venerdì di matematica (seconda e quinta primaria). Non appena saranno disponibili, anche noi di businessonline.it, al pari di quanto fatto lo scorso anno, pubblicheremo le domande di questa sessione con relative soluzioni con tanto di relative griglie di valutazione e correzione. La nostra proposta si aggiunge a quella delle piattaforme web specializzate esclusivamente nel mondo della scuola. Si ricorda che l'esito delle prove Invalsi 2017 non influisce in maniera diretta sulle valutazioni scolastiche, ma è evidente come fornisca un'indicazione non trascurabile per i professore incaricati di valutare il profitto scolastico di un alunno.

Test Invalsi 2017: migliori siti per preparazione prove italiano e matematica

Il web offre l'opportunità di esercitarsi in vista del proprio turno. Fra i portali più consultati dagli studenti di tutte le sessioni c'è proveinvalsi.net, attraverso cui viene data la possibilità di mettersi alla prova su tutti i test degli anni precedenti. La procedura da seguire è molto semplice: basta scegliere la tipologia di scuola, quella di classe e l'anno d riferimento dalle categorie proposte e cliccare sul relativo link. In aggiunta è possibile personalizzare la prova con domande scelte. Oltre a questo archivio ci sono anche prove per alunni con disabilità per seconda e quarta elementare, prima media, primo e terzo superiore.

Potrebbe essere utile non perdere di vista il sito dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione ovvero l'ente che predispone i test. Un sito consultabile sia dagli studenti e sia dagli insegnanti è pearson.it in cui è presente una sezione dedicata con esercitazioni, prove ufficiali assegnate e corrette, quadri di riferimento e approfondimenti. Un'altra soluzione è rappresentata dal sito della casa editrice Zanichelli. In tutti i casi, l'intera procedura di svolge online, è gratuita e al termine dell'esercitazione è possibile conoscere immediatamente il risultato con l'indicazione delle risposte errate.

Se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia scaduto, può controllare le risposte fornite o, dopo aver consegnato il fascicolo, leggere qualcosa per suo conto rimanendo al proprio posto, ma non deve lasciare il locale. Attenzione: Se un alunno arriva in ritardo, ma prima che sia iniziata la sessione di somministrazione, può essere ammesso. Non possono essere invece ammessi al test Invalsi 2017 gli studenti che arrivano dopo che è cominciata. Se un alunno di II secondaria di secondo grado arriva alla fine della prima prova (matematica) ma prima che la seconda (italiano) sia iniziata, può partecipare. A ogni modo, chiuso questo capitolo si ricomincia martedì 9 maggio con le prove invalsi italiano e matematica per la seconda II secondaria di secondo grado.