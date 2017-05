Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 da 6 a quasi 10 milioni italiani poveri

Aumentano le persone costrette a vivere in condizione di indigenza mentre cresce la necessità di rilancio di importanti novità per le pensioni

Introduzione dell’assegno universale come misura sociale di sostegno a chi è costretto a vivere in condizioni di grave indigenza e novità per le pensioni per rilanciare l’occupazione: sono questi i principali provvedimenti cu sui dovrebbero concentrarsi attenzione e impegno di un esecutivo che invece continua a temporeggiare sull’approvazione proprio di queste utilissime misure. E le ultime notizie su situazione occupazionale del nostro Paese e condizioni di vita di forte indigenza sono una chiara dimostrazione dell’urgenza di novità per le pensioni e assegno universale che, tra l’altro, è già in vigore in quasi tutti gli altri Paesi comunitari, tanto che la stessa Comunità ha esortato più volte il nostro Paese ad introdurlo. Ma ancora nulla di fatto.

Italiani a rischio indigenza assoluta e ultime notizie su dati recenti

Stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, gli italiani a rischio indigenza assoluta sarebbero passati da 6 milioni a quasi 10 milioni, precisamente 9,3. A contribuire l forte acuirsi di questa condizione di indigenza certamente la crisi economica e i suoi effetti:

perdita dell’occupazione; stipendi troppo bassi in confronto a spese troppe e troppo elevate; precarietà; sistema pensionistico troppo rigido.

L'allarmante fotografia dell'Italia scattata dal Centro studi di Unimpresa mostra una condizione di indigenza in aumento alla fine del 2016 tra gli italiani rispetto al 2015 di 105mila unità (+1,14%), con una contestuale crescita degli occupati precari e dei contratti di lavoro a tempo determinato, e una diminuzione dei contratti a tempo indeterminato. Con particolare riferimento all’occupazione, le ultime notizie riportano che nel quarto trimestre del 2015 i disoccupati erano in totale 2,89 milioni e a dicembre 2016 risultavano in aumento di 179mila unità (+6,18%), a dimostrazione del fatto che le norme per l’occupazione approvate dal precedente esecutivo, nonostante se ne esaltino i risultati, non abbia poi prodotto i risultati tanto positivi che ci si aspettava.

Non sono bastati i piani di decontribuzione per rilanciare concretamente e in maniera importante il mercato occupazionale, tanto che ad oggi, stando a quanto riportano ultime notizie di ricerche recenti, oltre il 70% dei giovani italiani non avrebbe un impiego proprio per mancanza di offerta lavorativa e la maggior parte di loro sono costretti a continuare a vivere a casa con i genitori, perché ben lontani dal raggiungere l’autonomia, gravando, dunque, sulle spese di casa e sui genitori che comunque possono contare sempre e solo sui propri stipendi, in molti casi davvero minimi e bastevoli solo per sostenere le spese quotidiane.

Soluzioni per miglioramento delle condizioni occupazionali e di vita e rilancio delle novità per le pensioni

Come e soprattutto quando l’Italia riuscirà ad andare oltre questa drammatica situazione di difficoltà? Probabilmente servirà moltissimo tempo per tornare a livelli pre crisi, c’è chi parla di 20 anni, chi di 30. Ma nell’immediato, secondo le ultime notizie, le difficoltà potrebbero iniziare quanto meno ad essere affrontate con un rilancio di importanti provvedimenti che permetterebbero di avviare pian piano un nuovo ciclo economico positivo, a partire dalle novità per le pensioni. Bisognerebbe, in particolare, puntare su:

novità per le pensioni di revisione del sistema attuale; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti; novità per le pensioni di revisione del sistema delle probabilità di vita.

Attraverso queste modifiche delle attuali regole pensionistiche, che hanno alzato l’età pensionabile per tutti, costringendo i lavoratori più anziani a rimanere sempre più a lavoro, anche se affaticati e talvolta impossibilitati a continuare a svolgere la loro mansione, lasciando letteralmente fuori dal mercato occupazionale i più giovani, che invece rappresentano una grande risorsa per la ripresa dell’economia italiana, si avrebbe l’opportunità di dare una nuova spinta del mercato occupazionale soprattutto giovanile con prepensionamento dei più anziani, e contestuale nuova spinta a produttività e consumi, dando ai giovani stipendi e ai più anziani pensioni, avviando sulla strada dell’avvio di un nuovo ciclo economico positivo.