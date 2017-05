Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 trattative per elezioni subito e rilancio pensioni

Andare ad elezioni subito come occasione ideale per rilanciare le importanti novità per le pensioni tanto richieste su cui si potrebbe addirittura giocare la campagna elettorale, ma non necessariamente: se, infatti, le elezioni, come spesso ripetuto, potrebbero rivelarsi la migliore occasione per dare nuova spinta all’approvazione delle profonde novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, su cui certamente punterebbero tutti, considerando anche che le ultime notizie confermano che sono state già inserite nei programmi di tutti gli schieramenti politici. Tuttavia per andare ad elezioni subito è innanzitutto fondamentale definire un nuovo sistema di voto che sia valido sia Montecitorio sia per Palazzo Madama e che sia condiviso da tutti.

Movimenti politici per elezioni subito e importanza per rilancio di novità per le pensioni

La definizione del nuovo sistema di voto, come del resto confermano le ultime notizie, è cruciale per un risultato certo alle elezioni, per la scelta di una maggioranza sicura e per scongiurare il rischio di ingovernabilità. E proprio per raggiungere questo obiettivo tra neo eletto segretario della maggioranza e altre forze politiche sono partiti i primi movimenti per decidere cosa fare. La necessità, come sottolineato da tanti, è quella comunque di arrivare almeno entro l’estate ad avere un definito sistema di voto. Le ultime notizie riportano la nuova ipotesi paventata dal segretario della maggioranza di un sistema di voto senza alcun premio di maggioranza, nè alla lista, nè alla coalizione, con soglia di sbarramento al 5%. Stando alle ultime notizie, i pentastellati avrebbero aperto alla possibilità di un accordo con il segretario della maggioranza sulla proposta avanzata per raggiungere la governabilità ma preferirebbero il premio alla lista e avrebbero già proposto l’estensione del sistema di voto per Montecitorio anche per Palazzo Madama, seppur con qualche correzione da applicarvi.

Il premio alla coalizione divide però il centrodestra che, secondo quanto riportano le ultime notizie, appoggerebbe il sistema proporzionale. C’è parecchia confusione tra tutti, con il presidente della Repubblica che invita a non andare ad elezioni subito fino a quando non sarà definito un certo nuovo sistema di voto che possano portare risultati simili per le due Aule, per cui oggi sono in vigore sistemi di voto differenti. Ognuno, però, come ben spiegato, punta alla definizione di un sistema di voto diverso, chiaramente per riuscire nei propri intenti e nella garanzia di una rappresentanza certa. Solo così ci si potrebbe effettivamente avviare a nuove elezioni, con la possibilità di tornare a rilanciare sulle questioni fondamentali per il nostro Paese, proprio a partire dalle novità per le pensioni.

Rilancio di novità per le pensioni anche senza elezioni subito

Ma le elezioni subito potrebbero non essere l’unica reale occasione per rilanciare le importanti novità per le pensioni: stando, infatti, a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, all’indomani delle ultime notizie sulla vittoria dell’ex premier alla primarie della maggioranza, un rilancio di importanti novità per le pensioni potrebbe avvenire anche in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno, con l’intento di consolidare e rafforzare il nuovo potere acquisito dallo stesso segretario, riconfermato alla guida di un centrosinistra che dovrebbe avviarsi al recupero dei suoi valori fondamentali.

Questo obiettivo è stato già spiegato dagli scissionisti, ma per evitare di compiere nuovamente quegli errori che hanno portato alle sue dimissioni lo scorso dicembre, sembra un percorso che dovrebbe essere intrapreso dallo stesso ex premier per poi arrivare alle prossime elezioni sempre più forte di nuovi consensi e nuova fiducia da parte dei cittadini. E per farlo, quale migliore strategia che puntare su novità per le pensioni e nuove misure di sostegno sociale, come l’assegno universale?