Pensioni ultime notizie incontro oggi Sindacati-Governo aggiornamenti tempo reale giovedì 04-05

Governo e sindacati si siedono oggi giovedì 4 maggio 2017 attorno allo stesso tavolo per discutere sulle novità per le pensioni. Ma sono costretti a farlo su due versanti paralleli, come emerge dagli aggiornamenti in tempo reale. Da una parte, come da programma, c'è il confronto sui cambiamenti ulteriori che potrebbero essere introdotti a stretto giro ovvero con l'orizzonte temporale della manovra di fine anno. Dall'altra c'è però ancora da scrivere la parola fine sul primo momento delle novità per le pensioni, quello che passa da quota 41 e dalle mini pensioni, con e senza oneri. In buona sostanza i due momenti si stanno sovrapponendo con il rischio di provocare rallentamenti, confusione e perdita di efficacia. Il tutto in un contesto di incertezza sia dal punto di vista del budget, considerando l'aggiustamento dei conti pubblici richiesto dalla Comunità, e sia degli equilibri interni per via del voto amministrativo alle porte e quello complessivo sempre più vicino.

Incontro oggi sindacati-governo e conseguenze per le novità per le pensioni

Le parti faranno dunque il punto sulla situazione attuale, ma valuteranno anche le possibili novità per le pensioni per sbloccare un sistema che non garantisce un adeguato livello di soddisfazione. In particolare tra le ipotesi allo studio ci sono

la previsione di una pensione di garanzia per i giovani alle prese con carriere discontinue e precarie e bassi redditi; la revisione delle norme sulle probabilità di vita che rendono meno efficaci le novità per le pensioni introdotte ogni anno; la valutazione dell'applicazione di quota 41 senza penalità e senza paletti a beneficio di chi ha versato contributi per 41 anni; l'applicazione di quota 100 per tutti come base per le prossime novità per le pensioni.

Si tratta ovviamente di ipotesi che devono appunto scontrarsi con la dura realtà che rende difficile azzardare previsioni nel lungo periodo, ma che proprio in vista del possibile ritorno alle urne potrebbero trovare una nuova spinta. Sono proprio le urne a rivelarsi un'occasione interessante per rilanciare le novità per le pensioni. Dalle parole ai fatti il passo non è sempre breve, ma in ogni caso si apre un dibattito certamente benefico.

Ma prima ci sono altre questioni irrisolte sulle novità per le pensioni

Nonostante i segnali di tranquillità che il governo cerca di trasmettere, non c'è dubbio che il rallentamento oltre misura del primo momento sulle novità per le pensioni rappresenti un motivo di preoccupazione. I piani sono saltati e quota 41 e mini pensioni, con e senza oneri, non solo non sono realtà. Ma devono subire correzioni come da indicazioni della magistratura amministrativa. Più precisamente

l'atto ufficiale sulle mini pensioni senza oneri è in fase di correzione sia nei contenuti e sia nei tempi concessi ai destinatari per avanzare richiesta; l'atto ufficiale sulle mini pensioni con oneri è bloccato a tempo indeterminato.

Tra le questioni da risolvere, oltre a quelle più specificatamente tecniche, non sono noti gli istituti di credito coinvolti in quella che viene ritenuta la principale novità per le pensioni. I sindacati chiederanno chiarimenti anche oggi.