Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Boeri, Giacobbe, Damiano

Le questioni previdenziali tornano a divide e le ultime notizie sul nuovo attacco da parte del presidente dell’ente di gestione delle pensioni ad esponenti politici e forze sociali stanno facendo discutere parecchio, tra accuse di poca trasparenza per l’ente stesso e risposte decisamente dure da parte del presidente dell’ente stesso.

Le ultime affermazioni di Boeri e conseguenze per novità per le pensioni

Il presidente dell’ente di gestione delle pensioni, Tito Boeri, alle accuse rivolte all’ente da parte della Commissione Occupazione sul fatto che l'ente fornisce informazioni errate o le ometta del tutto e sul ritardo nell'attuazione delle diverse norme, a volte interpretate in maniera del tutto arbitraria, con particolare riferimento alle salvaguardie per le pensioni, e alla questione di revisione delle pensioni delle forze sociali, ha chiaramente risposto motivando che si tratta di procedure che, seppur considerate errate, sono risultato di un processo burocratico, motivo per il quale ha ritenuto che si tratti di attacchi immotivati, arrivati solo per screditare lo stesso ente che, in realtà, è l’unico che finora si è mosso concretamente per la revisione di sistema previdenziale in generale e novità per le pensioni, mentre dall’esecutivo si attendono ancora quelle importanti novità per le pensioni come quota 100 o quota 41 per tutti, per cui si continua a temporeggiare. Per riuscire a recuperare le risorse economiche necessarie per la loro attuazione, stando alle ultime notizie, il presidente Boeri sarebbe pronto a tagliare le ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali e a rivedere i privilegi delle forze sociali.

Le recenti posizioni di Giacobbe e impatto su novità per le pensioni

Secondo Anna Giacobbe del Gruppo Occupazione, l’intenzione di Boeri di intervenire sui privilegi delle forze sociali, e di altre categorie, potrebbe rappresentare una ‘generica criminalizzazione’. La realtà non è quella dei privilegi delle forze sociali, quanto quella del sistema di calcolo delle pensioni degli impiegati del pubblico impiego per i periodi precedenti il 1992. Secondo la Giacobbe, il fatto che il presidente Boeri evidenzi abusi non è errato, ma è errato farlo se il riferimento vale per intere categorie di lavoratori, come le forze sociali, e sarebbe più conveniente, secondo l’onorevole, che il presidente dell’ente di gestione delle pensioni di occupi di altre questioni, considerando che stando alle ultime notizie lo stesso funzionamento dell’ente è in crisi creando diversi problemi a lavoratori e pensionati.

Le ultime affermazioni di Damiano e ripercussioni su novità per le pensioni

Critiche al presidente dell’Ente di gestione delle pensioni sulla questione salvaguardie anche dal presidente del Gruppo Occupazione, Cesare Damiano. Chiare le sue affermazioni, da cui si evince che l’ente stesso tende a negare i fatti evidenti, documentati, a partire dalle stime non corrispondenti alla realtà sulle stesse salvaguardie, e ha invitato lo stesso presidente a spiegare come mai abbia respinto l’accusa di interpretazione arbitraria delle norme, considerando quanto fatto proprio con le salvaguardie con le sue circolari, tra calcoli errati ed esclusioni.