Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 si taglia in modo grave e sbagliato

Si continuano a fare tagli errati ma nulla di importante e giusto per rilancio di importanti novità per le pensioni

I paradossi italiani sembrano continuare: mentre si temporeggia sul taglio delle ricche pensioni degli alti esponenti pubblici, mentre la nuova proposta di revisione dei privilegi delle forze sociali avanzata dal presidente dell’ente di gestione delle pensioni viene fortemente contrastata, mentre non si riesce ad attuare una concreta revisione della spesa pubblica, né tanto meno a portare avanti una capillare lotta all’evasione fiscale, tutte misure che permetterebbero di recuperare ingenti risorse economiche per l’attuazione di provvedimenti ben più importanti, a partire dalle novità per le pensioni, ma anche di ristabilire equità sociale, le ultime notizie si concentrano su nuovi tagli decisamente errati.

Ultimo caso di tagli gravi e sbagliati e non solo

Alla luce delle ultime notizie sui tagli di spese superflue richiesti nel corso di questi mesi e mai attuati, emerge chiaramente che i tagli che si fanno sono ben pochi e quando si fanno sono per lo più errati. L’ultima dimostrazione di questi gravi errori è quanto si vorrebbe fare per il mondo della scuola: secondo quanto riportano le ultime notizie, infatti, Ministero dell'Economia e Ministero dell'Istruzione sarebbero pronti ad effettuare tagli per gli insegnanti di sostegno, nonostante, come sostenuto dal Consiglio di Stato, la loro attività sia fondamentale non solo per i disabili ma per le stesse famiglie.

Secondo il Consiglio di Stato, infatti, l'insegnante di sostegno riveste un ruolo fondamentale per l’intera società, perché rende possibile la socializzazione e il recupero del disabile attraverso il lavoro di persone decisamente qualificate. A fronte di questa importanza, secondo il Consiglio di Stato, Ministeri di Economia e Istruzione, per esigenze di revisione della spesa pubblica, non possono pensare di intervenire sulle ore di sostegno e su tutte le altre misure di assistenza previste dalla legge per gli alunni disabili.

Non sono però queste solo le ultime notizie decisamente non buone per gli insegnanti di sostegno: stando infatti alle ultime e ultimissime notizie, in Sicilia il Tfa per la specializzazione sul sostegno avrebbe un costo elevatissimo, quasi 4 mila euro, per la precisione 3.700. Si tratta di una somma per molti decisamente proibitiva e che come conseguenza immediata e diretta potrebbe avere la rinuncia da parte di giovani di frequentazione al corso, il che significherà dare sempre meno possibilità ai giovani di ingresso nel mondo del lavoro della scuola, continuando dunque a mantenere invariata quella attuale tendenza scolastica italiana dove è stato registrato il corpo docente con età più alta rispetto a quello di altri Paesi comunitari.

Necessità di inversioni di tendenze e di rilancio di novità per le pensioni

Questi ultimi casi riportati, insieme alla mancata profonda revisione della spesa e a quei pochi tagli attuati ma che in alcuni casi si sono rivelati nulli, come quelli relativi alle Province, in teoria abolita ma che di fatto continuano a costare un bel po’, obbligano ad una necessaria inversione di tendenza. Sarebbe forse arrivato il momento di attuare quei tagli di bonus e agevolazioni fiscali alle famiglie e quella revisione di alcune stesse tipologie di pensioni, come pensioni di invalidità di guerra, baby pensioni, cambiamenti peggiorativi da tempo proposti proprio dal commissario della revisione della spesa pubblica che sarebbero importanti sia per ristabilire equilibrio sociale sia per poter recuperare quelle risorse economiche necessarie per l’introduzione delle importanti novità per le pensioni, come quota 100 o quota 41 per tutti senza oneri, o di revisione delle probabilità di vita, che permetterebbero poi di rilanciare:

occupazione giovanile, con svecchiamento dei comparti lavorativi oggi sempre più anziani nel nostro Paese; produttività, attraverso l’assunzione dei più giovani che sono esperti conoscitori delle moderne tecnologie; consumi.