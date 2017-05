Test Invalsi 2017 domani prova matematica quinta e seconda elementare venerdì 5 Maggio. Preparazione e risultati subito

Tutto pronto per i test Invalsi 2017 di domani 5 maggio dedicati alla prova matematica per la quinta e la seconda elementare. Tutti loro saranno alle prese con una prova formata da un insieme di domande aperte e a scelta multipla relative a tre aree numero, spazio e figure, dati e previsioni (anche relazioni e funzioni solo nel caso della quinta elementare). Il tempo assegnato è di 45 minuti per la seconda primaria e di 75 per la quinta primaria. Anche se manca un solo giorno ai test è consigliabile mettersi alla prova con uno dei tanti simulatori online per verificare il proprio grado di preparazione, ricordando che domani pubblicheremo i risultati ovvero le domande assegnate in questo 2017, non appena saranno disponibili.

Test Invalsi 2017 prova matematica: come prepararsi

Sul sito dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, l'ente che predispone le domande, è presente un'area test dove mettersi alla prova. Ma non è il solo modo per esercitarsi. Un'ampia sezione sulle prove Invalsi 2017 è stata realizzata sul sito studentville.it, spazio web completamente dedicato al mondo della scuola. Sono presenti molti consigli sul modo migliore per affrontare i test sia dal punto di vista pratico sia da quello psicologico. Altro materiale per esercitarsi in vista del test Invalsi di matematica è stato caricato sulla piattaforma web engheben.it, anch'essa gratuitamente fruibile.

Anche in questo caso non c'è bisogno di caricare il test, stamparlo e correggerlo, ma basterà rispondere online alle domane e vedere la correzione subito dopo aver finito la prova. Vale la pena visitare anche il sito della Zanichelli. La casa editrice bolognese propone utili suggerimenti per studenti e per insegnanti. Fra i portali più consultati c'è proveinvalsi.net. Sono messe a disposizione degli studenti tutte le domande assegnate negli scorsi anni. Il sistema fornisce in tempo reale l'esito della prova, le risposte sbagliate e le correzioni da effettuare. Complessivamente sono presenti 2.300 test oltre a quelli differenziati per gli alunni diversamente abili.

Suggeriamo poi di dare un'occhiata ai portali dedicati al mondo della scuola, come studenti.it, orizzontescuola.it e scuolazoo.com per la ricchezza delle informazioni che è possibile trovare. Si tratta infatti di piattaforme che anche negli anni scorsi si sono rivelate congeniali per chi era alla ricerca delle dritte giuste e dei consigli migliori per districarsi in questo nuovo appuntamento con il modo della scuola. Come spiegato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, è importante che la rilevazione degli apprendimenti di base mediante i testi Invalsi tenga in adeguata considerazione le condizioni e le caratteristiche degli studenti oggetto di analisi periodica, puntando a fornire in prospettiva, accanto a valutazioni in termini assoluti, anche valutazioni di valore aggiunto. Da qui la somministrazione del Questionario Studente che ha lo scopo di raccogliere una serie di informazioni di sfondo sugli studenti oggetto delle rilevazioni.