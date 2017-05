Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 uscire 2 anni prima con nuova legge approvata

Le ultime novità per le pensioni per andare in pensione prima approvate con nuove leggi: cosa prevedono e per chi valgono

E’ attesa tra una decina di giorni al massimo l’approvazione del Ddl Concorrenza che poi diventerà legge ufficiale. Manca, dunque, poco alla chiusura di questa importante partita che ormai va avanti da quasi due anni, provvedimento che riporta la prima vera e propria novità per le pensioni dell’attuale esecutivo e che, stando alle ultime notizie, potrebbe ulteriormente migliorare.

Approvazione nuova legge e novità per le pensioni per uscire prima due anni

La nuova legge contiene un norma che permetterebbe di andare in pensione anticipata fino a due anni. Vale, per ora, per tutti i lavoratori iscritti ai fondi delle singole casse di categorie, come medici, ingegneri, avvocati, giornalisti, architetti, e può essere richiesta nel caso di cessazione della propria attività o se si è senza occupazione da lungo tempo, riscattando quanto effettivamente versato nel fondo fino al momento della richiesta di uscita. Gli ulteriori cambiamenti che potrebbero interessare questa novità per le pensioni potrebbero riguardare, secondo le ultime notizie, miglioramenti delle condizioni al momento previsto, con possibile ampliamento della platea di beneficiari o aumentando gli anni di uscita prima da due a quattro definendo, però, penalità come quelle previste, per esempio, dal fondo Enasarco per i suoi iscritti che desiderano lasciare anzitempo la propria occupazione.

Novità per le pensioni con Fondo Enasarco per andare in pensione prima due anni

Coloro che, infatti, sono iscritti al Fondo Enasarco hanno già la possibilità di anticipare la propria uscita dal lavoro di due anni, potendo lasciare dunque a 64 anni senza necessità di aspettare il raggiungimento dell’attuale soglia fissata dei 66 anni di età, ma solo a condizione di accettare una decurtazione sulla pensione finale del 5% che sarà permanente. Gli iscritti al fondo possono dunque lasciare anzitempo la propria occupazione percependo la pensione finale per sempre ridotta del 5%. Ricordiamo che devono iscriversi al Fondo Enasarco:

agenti di commercio e rappresentanti che operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; agenti italiani che operano all’estero per conto di aziende italiane; agenti che svolgono l’attività in forma individuale o societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, a condizione di essere illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Prime novità per le pensioni per uscire prima ma urgenza di novità per le pensioni per tutti

Queste ultime due novità per le pensioni appena riportate che permettendo di andare in pensione prima, per il momento, fino a due anni rispetto alla soglia anagrafica dei 66 anni e sette mesi, sono ancora novità per le pensioni che seppur strutturali non sono universali per tutti ma sempre circoscritte solo a determinate categorie di persone. Pur essendo un primo passo verso ulteriori cambiamenti, è però importante e fondamentale continuare a lavorare sulla strada di una revisione dell’attuale sistema arrivando all’attuazione di quelle profonde novità per le pensioni tanto auspicate che siano universali per tutti e capaci di portare quei vantaggi ormai conclamati sia in termini di rilancio occupazionale sia in termini di risparmi. E si tratta di:

novità per le pensioni di modifiche delle probabilità di vita; novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza alcun onere.