Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 manifestazione 11 Maggio Gruppi Online sostenuta da Forze Sociali

Il Gruppo Online dei Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti ha organizzato per il prossimo 11 maggio una nuova manifestazione in piazza per chiedere nuovamente a gran voce novità per le pensioni di revisione dell’attuale sistema partendo dalla novità per le pensioni di quota 41 per tutti. La manifestazione del prossimo maggio sarà sostenuta dalle forze sociali e potrebbe essere solo la prima di rilancio delle forti richieste di ulteriori novità per le pensioni visto il grande malcontento che regna tra i lavoratori all’indomani di quanto fatto con le stesse forze sociali per le ultime novità per le pensioni approvate di mini pensione con e senza oneri e di quota 41 che, come da tanti precisato, più che sostenere i lavoratori e rappresentare vere e proprie novità per le pensioni, sembrano favorire solo gli istituti di credito e porsi più come misure indennitarie.

Priorità dei gruppi online e di nuovo richieste di importanti novità per le pensioni per tutti

Stando alle ultime notizie, tutto sarebbe ormai quasi pronto per la manifestazione dell’11 maggio che come primo punto tra le diverse richieste pone la novità per le pensioni di quota 41 per tutti, per riuscire a garantire a tutti coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazionale la possibilità di andare in pensione finale con 41 anni di contributi e senza alcun obbligo di raggiungimento di determinate soglie anagrafiche. Del resto, si tratta di una categoria di lavoratori che è stata fortemente penalizzata dal sistema attuale e per cui da tempo si discute di soluzioni e tutele che tardano ancora ad arrivare.

Proprio per ribadire la necessità di modifica e correzioni delle norme pensionistiche in vigore, i Gruppi Online si preparano a scendere in piazza a Roma e le forze sociali appoggeranno la manifestazione, come deciso nel corso di un recente incontro di aprile tenutosi proprio tra forze sociali e gruppo di lavoratori.

E le stesse forze sociali, come confermano le ultime notizie, hanno dichiarato di fornire i mezzi necessari per raggiungere Roma, a condizione però che gli stessi pullman vengano riempiti. L’invito da parte di forze sociali e Gruppi Onlin è quello di partecipare in numerosi alla manifestazione. Ma la novità per le pensioni di quota 41 per tutti non è la sola richiesta di novità per le pensioni auspicata dai Gruppi online.

Ulteriori richieste di novità per le pensioni e attesi atti finali

Insieme infatti a novità per le pensioni di quota 41 per tutti, dai gruppi online, come riportano le ultime notizie, le altre richieste riguardano anche i tempi di arrivo degli atti finali mancanti relativi alle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Se, infatti, è stato reso noto l’atto finale relativo alla mini pensione senza oneri, manca quello relativo alla mini pensione con oneri ma anche quello relativo alla quota 41, seppur ancora troppo ristretta. Per l’esecutivo, secondo i gruppi online, sarebbe quanto meno una dimostrazione di credibilità, quella finalmente di rendere noti gli atti finali ufficiali, considerando già il grosso ritardo nella loro presentazione. Solo, infatti, dopo la presentazione di questi atti finali si potrà andare avanti con quel momento successivo di analisi di ulteriori novità per le pensioni. Ma anche a tal riguardo le iniziali certezze, che facevano pensare ad una nuova analisi della novità per le pensioni di quota 100, o ad un rilancio della quota 41 per tutti, essendo le novità per le pensioni migliori e da tutti richieste, sembrano vacillare.

E, secondo le ultime notizie, proprio novità per le pensioni di quota 100 e novità per le pensioni di quota 41 per tutti, potrebbero essere ancora messe da parte, per poi magari essere davvero rilanciate in vista delle prossime elezioni, a favore di ulteriori novità per le pensioni che dovrebbero riguardare:

novità per le pensioni di pensione di garanzia per i giovani; novità per le pensioni in base alla tipologia di occupazione che si svolge; novità per le pensioni di modifica del meccanismo delle probabilità di vita.